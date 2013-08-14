الموسم الكروي السعودي ينطلق بكأس "السوبر"

يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم موسمه الرياضي الجديد ببطولة تنظم لأول مرة في تاريخه تحت مسمى "كأس السوبر السعودي"، والتي ستقام بمشيئة الله يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وذلك بين فريقي الفتح بطل دوري زين السعودي للمحترفين، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد "إن هذه المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بموجب القرعة التي تمت للفريقين الفائزين، بحيث تقام المباراة على أرض الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، وتعتبر هذه البطولة تتويجاً لهما على جهودهما خلال الموسم الماضي".

وأبدى رئيس اتحاد كرة القدم السعودي سعادته بإقامة "كأس السوبر" البطولة المستحدثة في مكة المكرمة، قائلاً: "كانت نشأة الرياضة السعودية وبداياتها الأولى فيها، ومنها انطلقت إلى مدينة جدة ثم إلى بقية مدن المملكة العربية السعودية"، مضيفاً: "من حُسن الطالع إقامة هذه المباراة في مكة المكرمة، حيث يأتي ذلك مع قيمتها التاريخية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الذي كانت بداية تأسيسه ومقرّه فيها عام 1374 هـ، حينما اتخذ الأمير عبدالله الفيصل قراره الثاني والأهم في تاريخ النشأة الرياضية وذلك بتأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك العام في مكة المكرمة، وفي العام الذي يليه التحق بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح عيد "أن قرار الأمير عبدالله الفيصل (رحمه الله) الأول كان بعد توليه لوزارة الداخلية عام 1372هـ ومقرّها في مكة المكرمة، بتأسيس إدارة التربية البدنية والكشافة في الوزارة، ليتم الاعتراف بالرياضة رسمياً، وتبدأ الانطلاقة الرياضية التاريخية نحو تنظيم المسابقات الثلاث، دوري كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس الجهة الراعية للرياضة (وزارة الداخلية)، وهي البطولات الثلاث المستمرة حتى اليوم".

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي في ختام تصريحه عن رضاه عن ما تحظى به مباراة بطولة السوبر الأولى التي ينظمها اتحاد كرة القدم من اهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين, منوهاً بالاهتمام والدعم الذي يجده الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم من الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.