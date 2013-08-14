سواريز يقرر البقاء مع ليفربول

أكد مهاجم منتخب الأوروغواي ونادي ليفربول الإنجليزي لويس سواريز أنه قرر البقاء في صفوف فريقه الحالي بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأوبسرفاتور" المحلية الأربعاء.

وكان سواريز يتحدث على هامش مباراة فريقه ضد اليابان اليوم في طوكيو، وقال للصحيفة "بسبب عطف أنصار ليفربول قررت البقاء في صفوفه".

وكشف التقرير أيضاً أن سواريز قد يمدد عقده مع ليفربول أيضاً ما يشكل تغييراً جذرياً بعد أن كان أعلن رغبته جهاراً في الرحيل خصوصاً بعد تلقيه عرضاً من أرسنال قبل ثلاثة أسابيع.

وكان سواريز اتهم ليفربول بأنه لم يحترم بنداً في عقده يخوله الانتقال الى أي فريق آخر يدفع مبلغاً مقداره 40 مليون جنيه إسترليني، وهذا ما قام به أرسنال، لكن ليفربول نفى وجود هذا البند وأصرّ على الاحتفاظ بمهاجمه.