عمان تواصل تألقها في تصفيات أمم آسيا

انفرد منتخب عمان لكرة القدم بصدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الآسيوية المقرر إقامتها في أستراليا عام 2015 بعدما حقق انتصاره الثاني في المجموعة على مضيفه منتخب سنغافورة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بينهما، اليوم الأربعاء، في سنغافورة في إطار مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول عن طريق قاسم سعيد في الدقيقة 15، وعيد الفارسي في الدقيقة 45.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخب العماني إلى ست نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب مباراته الثانية في التصفيات أمام نظيره السوري غداً الخميس، بينما يقبع منتخب سنغافورة في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.