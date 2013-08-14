فيلم مدريدي

يبدو أن أصوات الاستنكار التي ارتفعت وعم صداها مدن كرة القدم قد أفلحت في ثني رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن عقد صفقة قياسية أخرى بضم الويلزي غاريث بيل من نادي تونهام الإنكليزي بما يفوق المائة مليون أورو، هو من اشتهر بأنه مصمم الصفقات الخيالية بل والمرعبة في التاريخ الحديث لكرة القدم العالمية، الصفقات التي قلبت البورصات العالمية رأسا على عقب وحرضت حكماء الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي على وضع أسقف مالية تحد من التجاوزات وتبطل مفعول ما كانت أوروبا تستعد لدخوله، حرب المضاربات التي لا تبقي ولا تذر.

قال بيريز بعد أن استمع إلى صوت العقل ان 100 مليون أورو رقم مذهل وكبير ولا يليق بصفقة كالتي أراد أن ينسج خيوطها ليقدمها هدية لكارلو أنشيلوتي الذي ما جيء به إلى ريال مدريد إلا لينسي جماهير الملوك ما كان من تشنج ومن إهدار للطاقة وللفرص لوضع اليد على النجمة الأوروبية الخامسة على عهد الاستثنائي جوزيه مورينيو، والقصد ليس هو التقليل من شأن غاريث بيل الذي يجمع الكل على أنه لؤلؤة جميلة ستسحر العالم حتما إن هو توسط عقد اللآلئ التي تزين عنق الريال، ولكن المقصود بهذه الممانعة العاقلة هو فرملة الجشع الذي تبديه بعض الأندية عند عرض لاعبيها على سوق الانتدابات وهو أيضا دعوة حكماء الاتحادات الدولية والقارية إلى مقاربة جديدة لمضمون العقود التي تبرمها الأندية مع اللاعبين والتي تشترط في الغالب مؤخرات صداق فلكية، في صورة ما يصطلح عليه اليوم بالشرط الجزائي الذي يجب أن يدفع لتحرير اللاعب الذي مازال عقده ساري المفعول، شرط يصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف قيمة اللاعب الأصلية، ولست أدري كيف تسمح التشريعات الدولية بوجود مثل هذه التثبيتات في أصول العقود وهي الأقرب في أرقامها التعجيزية إلى ما يشبه الاستعباد؟ وهل سنكون بحاجة إلى قانون جديد كالذي نبت من قضية بوصمان التي دشنت العهد الذي تحرر فيه اللاعبون من قيود التملك؟.

مؤكد أن بيريز رئيس الريال الذي ما أعجزه شيء في مسيرته الأنطولوجية وهو يصمم صفقات القرن، ما أبدى يأسا وما استشعر قنوطا من جلب غاريث بيل، لكنه اهتدى إلى أن الحاجة أصبحت ماسة لاعتماد هامش المناورة بهدف الضغط على مفاوضه الذي لا يقل عنه مكرا في تدبير التفاوض، ولكن الأمانة الملقاة على عاتق من هم على رأس الأندية الكبيرة أن يجنبوا كرة القدم مزيدا من المضاربات والتطاحنات والمزايدات التي تنفخ في قيمة اللاعبين وتقدم بعضهم بقيم تزيد ثلاث مرات على قيمتهم المالية الأصلية.



وهو على كل حال فيلم من الأفلام التي قال مورينيو بأن مدريد متخصصة في تصديرها إلى سوق الفرجة العالمي تحت مسميات كثيرة ويجري تصميمها بدقة وبحرفنة قل نظيراهما في العلب السرية للصحافة الإسبانية بخاصة تلك التي تشهر ولاءها وموالاتها لأحد الغريمين التقليديين الريال والبارسا، فقد قرأت تعليقا طريفا لمورينيو الذي انفض مولده المدريدي على إيقاع فقاعات كلامية لم تخل من ملاسنات بل ومن تحرشات، يقول فيه بأن المقارنة التي أراد أن يعقدها بين رونالدو البرازيلي الملقب بالظاهرة ورونالدو الدون البرتغالي لم تذهب إلى ما سرح نحوه خيال الإعلاميين ليكون مادة دسمة لفيلم يلقى إقبالا منقطع النظير، بل إنه قصد أن السياق التاريخي يحتم وضع الأولويات وعليه عندما يذكر اسم رونالدو فإن الإحالة لابد وأن تكون إلى من كان مصدر سعادة المدريديين والبرشلونيين على حد سواء رونالدو سليل الأساطير البرازيلية.

والحقيقة أن مورينيو الذي يجتهد عمن سواه من المدربين في خلق قوالب وأنماط جديدة للتواصل فكريا مع محيطه ما كان بحاجة لأن يذكرنا بما يمكن أن نكون قد نسيناه، بأن رونالدو الذي يتغزل فيه عامة الناس ويعقدون له المقارنات مع البرغوث ليونيل ميسي ليس سابقا في الإبداع وفي الخلق عن رونالدو البرازيلي.

ذاكرتنا ليست قصيرة السيد مورينيو.



نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية