قبل نصف قرن لم تولد الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ولكن قبل قرن ونصف(150عاماً) نشأ أول اتحاد لكرة القدم بالعالم وهو الاتحاد الإنجليزي الذي ينفرد بعدم الحاجة لذكر اسم الدولة فيسمى (الاتحاد The FA)لأنه الأول في التاريخ، ولذلك يحتل مكانة خاصة في عالم كرة القدم تميزه عن غيره من الاتحادات، وقد تم الاحتفال بتلك الذكرى أكثر من مرة هذا العام. من حسن حظي وأولادي أن نكون في مدينة الضباب أيام مباراة "الدرع الخيرية" بين مانشستر يونايتد وويقان أثلتيك التي صادفت مرور مائة وخمسين عاماً على إنشاء الاتحاد فكان لليوم نكهة خاصة معطرة بعبق التاريخ والعراقة، وزادت أهمية اليوم بوجودي بين راكان ومشعل كأول مباراة يحضرانها في الملعب الأشهر والأفضل في العالم، واكتمل جمال اليوم بفوز اليونايتد بأول ألقاب الموسم الأول لخليفة السير العظيم "فيرجسون". قبل سنوات تولدت فكرة إنشاء رابطة دوري المحترفين في ظروف صعبة حيث آمن بالفكرة قليلون وسط كثرة تشكك وتحارب الفكرة، وكان علينا اختيار الطريق الذي نسلكه للوصول للهدف الصعب فكانت وجهتنا إنجليزية الفكر والتجربة، فتم التعاقد مع شركة "ثريشهولد" التي نقلت لنا الخطوط الأساسية للبرميرليق وتم تطويعها لتناسب البيئة السعودية فنجحنا ولله الحمد في وقت راهن الكثيرون على فشلنا، ولازلت أشفق على الأحبة في الرابطة من قسوة الكثيرين عليهم. أعود للتاريخ الذي يمتد لقرن ونصف يتزعم فيه مانشستر يونايتد الجميع بفضل الله ثم بالقدرات الخارقة لأعظم مدرب في تاريخ كرة القدم، فهل يتغير الحال بعد ترجّل الفارس المغوار الذي قاد الفريق لأكثر من ربع قرن من الزمان؟ تغريدة tweet: في لندن يتواجد الكثير من السواح الخليجيين وهم أعلم مني بأنهم يحملون معهم أوطانهم أينما يذهبون، فالعالم يحكم على الشعوب من تصرفات من يعرفه من أبناء وبنات ذلك الشعب، ولذلك أكرر بأن كلا منا سفير لوطنه ومسؤول عن تحسين أو تشويه صورة الوطن الذي ينتمي إليه، ويبقى الخيار متروك لكم أحبائي السواح في رسم الصورة الانطباعية التي تريدون ترسيخها في أذهان من تتعاملون معه .. وعلى منصات السفر والسفراء نلتقي.

نقلاً عن "الرياضية" السعودية