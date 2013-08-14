لغط في برشلونة.. بسبب "قلب الدفاع"

لا يجد برشلونة قلب دفاع، ومرور الوقت لا يسهم إلا بمزيد من الفوضى: هل يبحث الفريق عن نجم؟ هل يفضل لاعباً "متواضعاً"؟ هل تغاضى بالفعل عن فكرة التعاقد مع مدافع؟

وبالطبع كانت مسألة قلب الدفاع أحد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع الذي جمع مساء أمس الثلاثاء بين المدير الفني الجديد لبرشلونة، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أمس الثلاثاء، مع رئيس النادي ساندرو روسيل والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا ونائب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

ومصدر هذا التأكيد هو أن الموسم الجديد للدوري الإسباني يوشك على الانطلاق وبرشلونة لم يأت بالمدافع المنشود قبل انطلاق الفريق، ذلك الذي طلبه تيتو فيلانوفا قبل استقالته من منصب المدرب لاستكمال رحلة علاجه من مرض السرطان.

ويقدم توالي الأحداث اتجاهين متعارضين، ففي غضون أسابيع تحول من التفاوض مع تياجو سيلفا، أحد أغلى مدافعي العالم، إلى ما كانت تؤكده الصحافة الكتالونية أمس من أنه لم تعد هناك مفاوضات تجري مع أي مدافع.

وبدأ اللغط في 23 تموز/يوليو الماضي، عندما أكد نائب رئيس برشلونة للشؤون المالية خافيير فاوس أن "هناك أموالاً للتعاقد مع قلب دفاع"، ولكن إذا لم يكن المال هو المشكلة فما الذي يجرى إذا؟

وازداد الرهان على التعاقد مع ديفيد لويز، المدافع المتميز، قوة الأسبوع الماضي، وهو لاعب غالي الثمن، لكن هناك مشكلة أخرى أنه يلعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي جابت عداوته لبرشلونة الآفاق.

وبدا هذا الخيار باهظ الثمن وكأنه يتلاشى هذا الأسبوع، لتظهر فكرة التعاقد مع مدافع عادي. حتى أمس، عندما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مدرب برشلونة طلب من مسؤولي النادي وقف محاولات التعاقد مع أي مدافع.

وأكدت الصحيفة أن "المدير الفني يطالب النادي بألا يمضي قدماً في مفاوضات غير متفق عليها، لأنه يثق في المدافعين الموجودين لديه".

واكتسبت هذه النظرية قوة أكبر بعد اجتماع مارتينو مع مسؤولي النادي، فقد أكدت صحيفة "سبورت" في نسختها الرقمية أن "موقف النادي هو التعاقد فقط إذا كان في حالة إمكانية ضم لاعب رفيع المستوى بسعر معقول".

وأضاف "لن يتم ارتكاب حماقات في سبيل لاعبين مثل دانييل آجر أو ديفيد لويز إذا كان السعر الذي يطلبه ليفربول أو تشيلسي فلكياً، وهو ما قد ينتهي باستبعاد أي صفقة حتى موسم الانتقالات الشتوية" في كانون الثاني/يناير.

ويبدو أن مارتينو يخاطر لأن قضية المدافع من أهم الأمور المثيرة للجدل داخل برشلونة منذ أيار/مايو الماضي، عندما ودع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي بهزيمة بسباعية نظيفة على يد بايرن ميونيخ.

ومنذ ذلك الحين، يتكهن المحللون بمخاطر مواجهة موسم حافل بمدافع واحد أساسي، هو جيرارد بيكيه، بالنظر إلى أن كارليس بويول لا يزال يعاني من إصابات الموسم الماضي، وخافيير ماسكيرانو هو في الأساس لاعب وسط تم تعديل موقعه إلى مركز يعاني فيه أمام المهاجمين الخطرين.

وينتهي موسم الانتقالات في 31 آب/أغسطس، ومن يدري إذا ما كان برشلونة قد تعاقد في ذلك الحين مع قلب دافع أم سيبقى مكتفياً بما لديه، فكل يوم يظهر منعطف جديد في الأحداث.