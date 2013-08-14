"إنييستا" يتغنى بلاعب "مدريدي"

أثنى صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، الدولي الإسباني أندرياس إنييستا، على مواطنه الوافد الجديد إلى نادي ريال مدريد الشاب فرانسيسكو رومان ألكارون "إيسكو"، مؤكداً أنه سيكون إضافة قوية للمنتخب الإسباني لكرة القدم وناديه ريال مدريد في المستقبل القريب.

وقال "إنييستا" في المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء في العاصمة الإكوادورية "كيتو" عشية المباراة الدولية المرتقبة بين منتخب "لافوريا روخا" ومنتخب "الإكوادور": "في حقيقة الأمر، هناك مجموعة من اللاعبين الذي لديهم مستقبل زاهر في كرة القدم الإسبانية، على سبيل المثال "إيسكو" الذي يقدم مستويات كبيرة وعالية".

وأشاد متوسط ميدان الفريق الكتالوني في حديثه لوسائل الإعلام بالإمكانات الفنية التي أظهرها لاعب ريال مدريد "إيسكو" في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن اللاعب قد أظهر موهبة وقدرات غير عادية خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد "الرسام" أن الفتى الذهبي "إيسكو" سيكون لاعباً مهماً في صفوف المنتخب الإسباني والنادي الملكي في المستقبل القريب، مطالباً نادي ريال مدريد بالحفاظ عليه وعلى طريقة تحسن مستواه.

وعن مواجهة "الإكوادور" الودية، أشار صانع ألعاب منتخب "لافوريا روخا" إلى أن لاعبي منتخب بلاده سيسعون للاستفادة من هذه المباراة أقصى استفادة من الناحية الفنية، معرباً عن أمله في ترك انطباع حسن في هذه المباراة على الرغم من كونها مواجهة ودية.