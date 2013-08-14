كاكا لمشجع مدريدي: أحب فلسطين

عبّر صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني، الدولي البرازيلي ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي، المعروف بـكاكا، عن حبه لدولة فلسطين، جاء ذلك خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظيره إنتر ميلان الإيطالي في الولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وقال الشاب الفلسطيني علاء الخطيب، الذي اقتحم المباراة التي أقيمت في مدينة سانت لويس بالولايات المتحدة الأميركية، في حديثٍ خاص لـ"العربية.نت" إنّ متوسط ميدان فريق ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كاكا، قد أخبره بأنّه يُحب فلسطين.

وأشار الخطيب، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني، وقام باحتضان اللاعب البرازيلي، إلى أنّه قد أخبر كاكا بحجم الشعبية الجارفة التي يتمتع بها في فلسطين قائلاً له: "أنا أحبك.. وفلسطين كلها تحبك".

وكشف الشاب الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بأنّ صانع ألعاب فريق ريال مدريد قد أخبره أيضاً بأنه هو الآخر يُحب الفلسطينيين.

جدير بالذكر أنّ كاكا قد قاد فريقه ريال مدريد للفوز على نظيره الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث تمكن من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما استقبل بينية زميله الأرجنتيني أنخل دي ماريا، قبل أن يحولها بتسديدة مباشرة إلى مرمى إنتر ولكن حارس الفريق الإيطالي قد تمكن من إبعادها، لترتد مجدداً للاعب البرازيلي الذي أسكنها برأسه في الشباك.

ويواجه كاكا خلال الموسم الكروي الجديد تحدٍّ جديد يتمثل في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الملكي، وذلك لكي يتم استدعاؤه مجدداً مع منتخب بلاده.

وأعرب صانع ألعاب "اللوس بلانكوس" في وقتٍ سابق عن أمله في أن يتمكن من خوض بطولة كأس العالم 2014 رفقة منتخب "السيلساو".