أرسنال يعاني من الإحباط في سوق الانتقالات

قال آرسين فينغر، مدرب آرسنال، الخميس، إن الشكوك تحوم حول قدرة مجموعة من أبرز لاعبيه على المشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام أستون فيلا يوم السبت.

وفي ظل الصعوبات التي تواجه آرسنال في التعاقد مع لاعبين كبار تسببت إصابة بعض اللاعبين في التشكيلة الحالية في مزيد من الإحباط للمشجعين.

وسيخضع سانتي كازورلا لاختبار للياقته البدنية بعد العودة من خوض مباراة ودية مع منتخب إسبانيا في الإكوادور بينما يعاني زميله ميكل ارتيتا من إصابة بسيطة في الفخذ.

وقال فينغر إن ثيو والكوت عانى من إصابة في الركبة خلال مباراة انجلترا التي انتهت بالفوز 3-2 على أسكتلندا أمس الأربعاء رغم أن الفحوص المبدئية أكدت أنها ليست خطيرة.

وأضاف المدرب الفرنسي لموقع أرسنال على الإنترنت أن المدافع ناتشو مونريال سيغيب بالتأكيد عن اللقاء المقبل ولن يعود إلى الملاعب قبل 10 أيام بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

كما سيغيب لفترة طويلة الظهير الأيسر توماس فرمالين بسبب إصابة في الظهر ولاعب الوسط أبو ديابي المصاب في الركبة.

ورغم فشل فينغر في إحراز أي لقب في آخر ثماني سنوات فإنه حاول تعويض ذلك بالتأهل باستمرار لدوري أبطال أوروبا، وأكد المدرب الفرنسي أنه يشعر بالثقة بقدرته على تدعيم صفوف فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات.

ورغم امتلاك آرسنال للمال اللازم لإبرام الصفقات فإنه لم يتعاقد سوى مع الشاب الفرنسي يايا سانوجو.

ولم تكلل محاولات آرسنال بالنجاح لضم لويس سواريز مهاجم ليفربول وكذلك الحال بالنسبة لجونزالو هيغوين لاعب ريال مدريد الذي انضم إلى صفوف نابولي الايطالي.

وذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا يوم الخميس أن لويس جوستافو لاعب بايرن ميونيخ الذي كان في طريقه للانتقال إلى آرسنال أصبح على أعتاب اللعب في صفوف فولفسبورغ.

وقال فينغر: "نحن في موقف مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث يتوقع الجميع التعاقد مع لاعبين جدد في ظل عدم ضم كثيرين. يتبقى 18 يوماً على نهاية فترة الانتقالات وهذا وقت طويل وسنبرم صفقات".

وأضاف "لا أستطيع التأكيد على عدد الصفقات لكننا سننشط بالتأكيد حتى نهاية فترة الانتقالات".