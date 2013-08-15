فريق هواة إنجليزي يسمي لاعبيه بأسماء أساطير الكرة

أقدم فريق كرة قدم للهواة في إنجلترا على خطوة طريفة وفريدة في آن واحد، حين قام بتغيير جميع أسماء لاعبيه قانونياً والقيام بتسميتهم بأسماء أساطير كرة القدم العالمية، ممن يلعبون حالياً أو اعتزلوا اللعب في السابق.

وذكرت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية أن نادي فارنبورو، وهو أحد أندية دوري الهواة الإنجليزي، سمي جميع لاعبيه بأسماء أساطير كرة القدم، كل في مركزه.

وأعلن مسؤولو النادي الإنجليزي أن خطوتهم هذه تأتي لتشجيع اللاعبين وإعطائهم حماساً كبيراً عندما يحملون تلك الأسماء.

وعقد نادي فارنبورو مؤتمراً صحافياً قدم خلاله لاعبيه بأسمائهم الجديدة، حيث ظهر كل واحد منهم باسمه الجديد ممهوراً على ظهر قميصه.

واستعان نادي فارنبورو بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون مهاجم الفريق الأول، في حين كان زميله المهاجم البرازيلي المعتزل بيليه.

ولم يقف حد تغيير الأسماء عند اللاعبين فقط، بل تعداه للمدرب، حيث اختار نادي فارنبورو اسم المدرب ليكون البرتغالي جوزيه مورينهو.

وانضمت أسماء الإنجليزي ديفيد بيكهام، والأرجنتيني مارادونا والهولندي كرويف، والبرازيلي كافو ومواطنه روبرتو كارلوس، إلى قائمة اسماء الفريق بالإضافة لأسماء أخرى، في حين فضل حارس مرمى الفريق الظهور باسم الحارس الإنجليزي الشهير جوردن بانكس.

ونشر النادي الإنجليزي صوراً لأسماء لاعبيه على موقعه الإلكتروني، كما ظهروا في إعلان فيديو يظهر به اللاعبون بأسمائهم الجديدة.