مورينهو لـ"برشلونة": لويز ليس للبيع بأي ثمن

رأى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب العائد الى تشلسي الانجليزي، أن النادي اللندني لن يتخلى عن مدافعه البرازيلي دافيد لويز بأي ثمن.

ويرتبط اسم لويز (26 عاماً) بالانتقال الى برشلونة بطل إسبانيا، لكن مورينيو اعتبر أن لا مجال لتركه ملعب "ستامفورد بريدغ": "لا يوجد أي فرصة لرحيله. نريد الاحتفاظ بهذا اللاعب".

وأضاف: "لديه 4 سنوات من عقده، فقد وقع عقداً جديداً العام الماضي. نحبه وهو لاعب مهم لن يتخلى عنه النادي بأي ثمن".

وانضم لويز الى تشلسي في 2011 قادماً من بنفيكا البرتغالي، وأحرز معه لقب الكأس، الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

ووقع الدولي البرازيلي عقداً جديداً لخمس سنوات في أيلول/سبتمبر الماضي.