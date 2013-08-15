مويز: رابطة الدوري الإنجليزي تحارب يونايتد

انتقد ديفيد مويز، مدرب مانشستر يونايتد بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، صعوبة مباريات فريقه المقررة في بداية الموسم الجديد قائلاً إن رابطة الدوري ربما تعمّدت ذلك.

وفي أول خمس مباريات من الموسم سيلتقي يونايتد في ملعبه مع تشيلسي، ثم يحل ضيفاً على مانشستر سيتي وليفربول.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مويز قوله "أعتقد أنها أصعب بداية تواجه مانشستر يونايتد طوال 20 عاماً".

وأضاف مويز قوله: "آمل ألا يكون السبب في ذلك هو فوز يونايتد بالدوري الممتاز بسهولة كبيرة في الموسم الماضي.. أجد صعوبة في الاعتقاد بأن الأمر متعمد".

وسيبدأ يونايتد رحلة الدفاع عن اللقب المحلي بمواجهة سوانزي سيتي السبت المقبل.

وبالنسبة لمانشستر سيتي وصيف بطل انجلترا فإنه مواجهته مع جاره البطل هي المباراة الوحيدة له أمام أحد فرق المقدمة في الجولات الخمس الاولى من الموسم الجديد.