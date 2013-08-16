أبيدال.. حكاية رائعة

نترك قليلاً الحديث عن «ديناصورات» كرة القدم من ميسي الى كريستيانو رونالدو وفالكاو وكافاني ومن لفّ لفهم.. نجم كبير، بل استثنائي، يستحق مقالات وليس مقالاً واحداً هو المدافع الفرنسي الأسمر اريك أبيدال.. ومن صبر ظفر قولاً وفعلاً.

عانى الكثير صحياً عندما كان في قمة عطائه مع برشلونة.. في 15 مارس 2011 تم الإعلان عن إصابته بسرطان الكبد، ثم خضع لعملية جراحية أولى بعد يومين.. في 28 مايو عاود الظهور في نهائي دوري الأبطال عندما فاز برشلونة على مانشستر يونايتد 3/1 فصفق له 85 ألف متفرج في ويمبلي وقد سلمه بويول إشارة الكابتن استثنائياً.. وفي 15 مارس 2012 أعلن عن ضرورة خضوعه لزراعة كبد جديد وتم ذلك بنجاح في 10 إبريل وقد تبرع له ابن عمه جيرار بهذا الكبد.. عاود المران في اكتوبر 2012 ولعب 65 دقيقة في مباراة ودية بين برشلونة «باء» وإيتر الفرنسي، ثم عاود الظهور رسمياً في 6 إبريل، أي بعد سنة كاملة إلا 4 أيام، عندما حل محل بيكيه ولعب 20 دقيقة ضد مايوركا الى أن خاض مباراة كاملة بعد اسبوعين ضد ليفانتي.. لم يجدد برشلونة عقده، فاحترم القرار متأثراً، وودعه الجمهور الكتالوني خير وداع.

اعتقد الجميع أن أبيدال انتهى، لاسيما أنه تخطى سن الـ33، لكن موناكو منحه الفرصة فعاد الى صفوفه بعدما غاب عنها 11 سنة، هو الذي لعب مع موناكو 20 مباراة من 2000 الى 2002 ثم دافع عن ألوان ليل وليون قبل ان يلتحق ببرشلونة في 2007 وقد ظهر معه في 193 مباراة في مختلف المسابقات وبلغ معه القمة.

مساء السبت الماضي لعب 90 دقيقة عندما فاز موناكو على بوردو بهدفين وقد حمل شارة الكابتن قبل ان يعلن مدرب المنتخب ديدييه ديشان أنه سيكون أساسياً في مباراة بلجيكا وفرنسا الودية (اقيمت مساء أمس)، وهي مباراته الدولية الـ62 والأولى منذ مباراة ألمانيا وفرنسا في 29 فبراير 2012.

شخصية مسلمة فذة على غرار فرانك ريبيري (الأول متزوج من مغربية والثاني من جزائرية)، تستحق قصته لتكون فيلماً سينمائياً، وسيكون رائعاً لأنه يجسد قيماً رائعة.

* * سبحان مغير الأحوال فعلاً.. صامويل ايتو الذي انتقل صيف 2011 من الإنتر الى أنجي الروسي مقابل راتب سنوي مقداره 20 مليوناً سيتحول الى لاعب «فقير»، لأن ناديه يصفي فريقه وربما يعود مجدداً الى الإنتر ولكن مقابل نحو 5 ملايين يورو سنوياً، كما يمكن أن يتوجه الى تشلسي إلا إذا نجحت صفقة انضمام واين روني من مانشستر يونايتد الى النادي اللندني.. ولا ينسى أحد أن ايتو ومورينيو قادا الإنتر الى إحراز دوري الأبطال 2010.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية