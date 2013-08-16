ألونسو: مورينهو يحترم كل من يبذل جهداً

اعترف لاعب خط الوسط الإسباني الدولي، تشابي ألونسو، بأنه لم يكن مدريدياً عندما انتقل لريال مدريد الإسباني في عام 2009، فلم يكن قلبه مع الفريق، ولكنه أصبح الآن مع الفريق قلباً وقالباً.

وأوضح اللاعب، في مقابلة نشرتها صحيفة "إلموندو" اليوم الجمعة، "انتقلت إلى الريال وأنا لاعب محترف. لعبت في ثلاثة أندية هي ريال سوسييداد الإسباني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ولكل من هذه الأندية تقدير خاص عندي، ولكنني الآن مدريدي قلباً وقالباً".

وعن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للريال، أوضح ألونسو أن أنشيلوتي حرص على تذكيره بما حدث في 2005 عندما فاز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي بعد التغلب على ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

وقال ألونسو "أول ما قاله أنشلوتي لي عندما قابلني في الريال هو: تدين لي بكأس البطولة الأوروبية"، في إشارة إلى أن أنشيلوتي كان مدرباً لميلان في هذا التوقيت.

ودافع ألونسو عن البرتغالي جوزيه مورينهو، المدير الفني السابق للريال، مشيراً إلى أنه كان مدرباً "يحترم كل من يبذل جهداً كبيراً".

وأعرب ألونسو عن تفهمه التام لصعوبة مهنة التدريب، مشيراً إلى أن والده كان مدرباً. وقال "نشأت في بيت يحترم شخصية المدرب كثيراً. تحمل مسؤولية 25 لاعباً. يبدو أمراً صعباً للغاية".