أهم من آسيا

** كتبت وكتب غيري احتجاجا على قرارات مدرب الأهلي بالاستغناء عن عدد من اللاعبين، خصوصا مع عدم توافر البديل..

** الاعتراف بالتسرع في الاحتجاج شيء أعتز به.. فحينما قرأت اختيارات بيريرا وجدت الكثير من النقاط التي ينبغي التوقف عندها..

** الأسماء التي اختارها، ومع نظرة أكثر توسعا وأهدأ تفكيرا، وضح فيها البديل الأفضل لكل المبعدين باستثناء إسماعيل المغربي الذي أجزم أنه ظلم بالإبعاد..

** المدرب الأهلاوي جاء للعمل ولن يغامر بتاريخه وإنجازاته إلا إذا جاءت تلك المغامرة كتعزيز للـ«cv» الخاص به..

** الإدارة ــ من جانبها ــ طبقت الاحتراف المثالي في إعطاء المدرب البرتغالي كامل الصلاحيات دون أي تدخل، ووفرت كل ما يكفل له النجاح من خلال معسكرات وتعاقدات..

** والرمز الأهلاوي يراقب المشهد وينتظر حصاد ثمار عمل مخلص ومثالي وراقٍ..

** سيهاجمني البعض إن قلت أن بطولة آسيا وإن كانت أغلى البطولات مقاما، إلا أن هناك فرقا أخرى تنافس عليها وأن هناك ما هو أبقى وأهم..

** فإن لم يتحقق المراد بحصد البطولة القارية لا قدر الله، فعلينا ألا ننساق إلى عواطفنا ونسن سيوف النقد والهجوم على مدرب خبير لكنه جديد، ولاعبين يتعاملون مع طريقة مختلفة تماما عن الماضي..

** علينا أن نساهم بنقد هادف ومعالجة أي خلل فعلي إذا ما وجد.. لبناء وإنجاح فريق يليق بكل البطولات..

** والأهلي لديه كل مقومات الفريق الجاهز، خصوصا في الفترة الحالية ولا ينقصه إلا توفيق الله ودعم جماهيره التي ظلت العلامة الفارقة طوال سنوات مضت..

** بالتوفيق يا أهلي، فالكل يؤكدون أن قلوبهم خضراء ونواياهم بيضاء..

** ولأن للرقي علامة مميزة ودلائل تبرهن عليه، نتمنى للشباب أيضا التوفيق كممثل ثان للوطن الذي لم يفرح كرويا منذ زمن..

*****

** ما بدا واضحا في إعدادات الفرق المحلية لدوري عبداللطيف جميل للمحترفين أن هناك من يعمل جاهدا لتحقيق هدف وصناعة مجد.. وآخرين يعملون فقط لسد الثغرات وإخفاء العيوب وما زالت ثقوبهم أكبر من الرقعة..

** النصر يغرد بجمال في كل شيء، سواء عبر سوق التعاقدات أو حتى في الإعداد الذي وفق من خلاله في كتابة السطور الأولى لمجد منتظر..

** وفي كل الأحوال، أدى «كحيلان» ما يفوق العمل وأخلص واجتهد لتقديم نصر يرضي كل الأذواق، راميا الكرة في مرمى اللاعبين الذين وفرت لهم كل سبل النجاح..

** في الجانب العكسي، يبقى الاتحاد علامة فارقة في الاهتزاز وتغيير الصورة، خصوصا في تعاقداته غير المألوفة، والتي أكدت مع مسببات غيرها أن النادي يعاني الإفلاس ماليا وفي أشياء أخرى أيضا..

خارج المرمى

** في هذه الدنيا تجد الأنقياء والمتسخين في نفس شارع الحياة..

** يسعدك كلام الأنقياء وتعتز بهم وبدعمهم وإخلاصهم وسؤالهم عنك ونصحهم لك دون مصلحة ودون رياء أو نفاق..

** أما الطرف «المتسخ»، فلا يحزنك بقدر ما تشفق عليه من المرض الذي يكاد يغطي كل ما فيه ولا يضر إلا نفسه فقط..

** أدام الله لنا أنقياء القلوب وأبعد عنا متسخي النوايا..

لمحة:

قبل أن تنظر إلى ما لغيرك.. تأكد مما قدمته أنت..

نقلاً عن "عكاظ" السعودية