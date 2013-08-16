الإنضباط وين؟

لم يبق على انطلاق الموسم الجديد من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين الا أسبوع واحد، والى الان لم يتم تشكيل اهم لجنة في الاتحاد السعودي (الانضباط)، والتي في كل موسم عليها مليون علامة استفهام وجدل من قبل الاندية. قد نجد العذر لرئيس الاتحاد أحمد عيد وأعضاء الاتحاد في التأخر أو التأني في تشكيل اللجنة، والبحث عن الافضل، وخاصة المستشارين القانونيين الفاهمين في القانون الرياضي بالتحديد، ويجب التنويع في أعضاء اللجنة، إذ يجب أن يكونوا من سلك القانون، مستشار ومحام وفاهم في القوانين الرياضية، والثاني عضو في لجنة الحكام ومقيم قانوني فيها، والثالث احد اللاعبين السابقين المعتزلين لكرة القدم، ويكون خبيرا باللوائح والأنظمة الرياضية. الزبدة من هذا الكلام، خلطة خاصة من جميع أفراد اللعبة، حتى يكون القرار المتخذ مقنعا للجميع، ويكون حسب لائحة الانضباط الموجودة والمعتمدة من اللجنة، وكما يجب على اللجنة الجديدة التي سوف تعلن بعد أيام تلافي أخطاء اللجان القانونية السابقة، والتركيز على الايجابيات إن وجدت وهذا المهم، لأن الجميع في الوسط الرياضي خلال المواسم السابقة لم يكن راضيا عن عمل اللجان السابقة والخاصة بالانضباط، وكان الاحتجاج من أغلب الاندية بشكل عام. المهم والمطلوب من اللجنة القادمة أن تطبق القانون على الكبير والصغير سواء كان رئيس النادي، أو كان النادي صاحب جماهير كبيرة، أو عكس ذلك، المهم العدل وتطبيق القانون على الجميع مهما كان القرار، وكل شخص يتحمل أي خطأ يحدث منه، ويجب أن يقبل العقوبة مهما كانت أو الاستئناف إذا كان للعقوبة استئناف.

تسديد

الحملة الكبيرة من الجمهور الاهلاوي لملء ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضي بمكة يوم الاربعاء القادم بحضور (30) الف مشجع، تأكيد كبير على وعي الجمهور الأهلاوي والسعودي بأهمية دور الجمهور وتأثيره الإيجابي على اللاعب السعودي.

ـ يجب توعية الجماهير بشكل عام حول مخاطر استخدام الالعاب النارية والمفرقعات في جميع البطولات، وخاصة البطولات الخارجية التي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي أو الدولي، التي تسبب عقوبات كبيرة على جماهير النادي المضيف في حالة استخدام هذه الالعاب خلال المباراة.

نقلاً عن "النادي" السعودية