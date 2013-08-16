الحلول ممكنة.. ولكن

نجح مجلس دبي الرياضي في إيجاد حل لمعضلة المعسكرات الخارجية بالنسبة إلى فرق المراحل العمرية في الأندية، عبر المبادرة الرائعة التي أعلنها قبل ثلاثة مواسم، عندما أعلن تنظيم بطولة لأكاديميات كرة القدم، تجمع جميع أندية الإمارة، ويشارك فيها عدد من الأندية الأخرى من إمارات الدولة، إلى جانب مشاركة أندية من خارج الدولة.

وتستهدف البطولة اللاعبين من أعمار 12 عاماً وحتى 19 عاماً، وتقام منافساتها في جميع أندية دبي، وتهدف إلى منح الفرصة أمام شركات كرة القدم في الأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، وبما يساعدها على تحقيق طموحاتها في الموسم الجديد.

مبادرة مجلس دبي الرياضي عبر إقامة تلك البطولة للموسم الثالث على التوالي، أوجدت حلاً للمعضلة التي كانت تعانيها الأندية طوال السنوات الماضية، في ما يتعلق بإعداد فرق المراحل السنية لمنافسات الموسم الجديد، إذ كانت الأندية تضطر للسفر إلى معسكرات خارجية لمواجهة تلك المشكلة، ومع ذلك تبقى المشكلة قائمة نتيجة عدم إمكانية التحضير الفني المطلوب بسبب صعوبة خوض مباريات تجريبية في معسكر الإعداد الخارجي، ناهيك عن التبعات المالية الكبيرة التي تتكبدها الأندية من وراء تلك المعسكرات التي لم تكن تفي بالغرض منها، إلى أن جاءت مبادرة مجلس دبي الرياضي التي وضعت حداً لمعاناة الأندية في ما يتعلق بإعداد فرق المراحل العمرية.

الخطوة التي أقدم عليها مجلس دبي الرياضي تؤكد أن لكل مشكلة حلاً، وبالتالي إذا أرادت أنديتنا أن تجد حلاً لمعاناتها مع المعسكرات الخارجية التي تكلف الأندية أموالاً طائلة ولا تحقق المردود الفني المطلوب، فإن الحلول ممكنة والخيارات متاحة، بشرط أن نتحرك في ذلك الاتجاه.

والخطوة التي اتخذها مجلس أبوظبي الرياضي بتنظيمه دورات ودية مجمعة لجميع أندية الإمارة في أبوظبي في شهر رمضان الماضي، بهدف استغلال تلك الفترة لإعداد الفرق للموسم المقبل، تمثل أحد الحلول التي من شأنها أن تحل مكان المعسكرات الخارجية، التي لم تقدم حتى الآن المردود الحقيقي من ورائها، لأن من غير المنطقي أن تستعد أنديتنا في الأجواء الأوروبية الباردة والماطرة، والمنافسات الرسمية تكون في أجواء مشبعة بالرطوبة والحرارة المرتفعة.

كلمة أخيرة

بطولة أكاديميات كرة القدم التي انطلقت أمس، أوجدت حلاً لمعاناة شركات كرة القدم في أندية دبي، ووفرت أموالاً طائلة من ميزانيتها، وفي المقابل حققت عوائد فنية على الفرق من المستحيل أن تحققها المعسكرات الأوروبية.

نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية