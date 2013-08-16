الغموض يلف مستقبل "بال" مع توتنهام

أصبح استمرار تواجد النجم الويلزي جاريث بال مع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم في المستقبل محل شك كبير في أعقاب تصريحات أندرياس فياش بواش، المدير الفني للفريق التي أكد فيها أن بال سيغيب عن أول ثلاث مباريات مع توتنهام في الموسم الجديد.

وعانى جاريث بال من إصابة في القدم تسببت في غيابه عن تدريبات توتنهام لمدة شهر، ليبتعد عن لياقة المباريات قبل انطلاق الموسم الجديد غداً السبت.

ورفض توتنهام في وقت سابق عرضاً مغرياً من ريال مدريد الإسباني للتخلي عن بال مقابل 86 مليون جنيه استرليني (134 مليون دولار)، وطالب مسؤولو النادي الإنجليزي الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل للموافقة على رحيل اللاعب.

وقال فياش بواش "لم يشارك جاريث منذ أول مباراة ودية خاضها الفريق في 16 تموز/يوليو الماضي، وخضنا فترة استعداداتنا للموسم الجديد بدونه وهي فترة طويلة للغاية".

أضاف المدرب البرتغالي "من الواضح أن لياقة بال البدنية بعيدة تماماً عن بقية زملائه في الفريق، لذلك سيستغرق ابتعاده عن الملاعب بعضاً من الوقت حتى يستعيد لياقته المعهودة ويصل إلى نفس مستوى لياقة بقية اللاعبين، ولكنه لاعب سوبر".

وتشير التكهنات إلى أن هذه الإصابة لا تعدو كونها سحابة دخان فقط فيما يتعلق بمفاوضات استمراره مع الفريق في المستقبل.

ولكن فياش بواش نفى علمه بأي أمور أخرى بما يدور في عقل بال.

وأوضح بواش "الأمر الوحيد الذي يمكننا رؤياه هو أن اللاعب جاء إلينا ولم يشارك في التدريبات".