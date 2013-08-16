برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ليفانتي

المصدر: برشلونة - د ب أ

رغم مشاركته في تدريبات الفريق أمس، ما زالت الشكوك قائمة حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تنطلق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة غداً السبت.

وعانى ميسي من الإصابة في الآونة الأخيرة بسبب الأحمال الزائدة على العضلات ولكنه شارك في تدريبات الفريق أمس الخميس.

وسبق لبرشلونة أن أنهى الموسم الماضي في غياب ميسي للإصابة أيضاً، وقد يضطر لعدم الاستعانة به في المباراة المرتقبة أمام ليفانتي بعد غد الأحد في المرحلة الأولى من المسابقة بالدوري الإسباني.

وعانى ميسي من شد عضلي في الساق اليسرى حرمه من المشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة الودية التي تغلب فيها 2/1 على مضيفه الإيطالي أمس الأول الأربعاء.

وقال كيلور نافاس، حارس مرمى ليفانتي "ربما تكون الأمور أسهل بالنسبة لنا إذا لم يخض ميسي المباراة. إنه، بلا شك، أفضل لاعب في العالم".

وأوضح نافاس "مواجهة برشلونة بملعبه أمر صعب دائماً. لنأمل في ألا يظهر الفريق في هذه المباراة بمستواه العالي المعهود".

وفي حالة غياب ميسي عن تشكيلة الفريق الأساسية غداً، سيقود الوافد الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا هجوم الفريق، خاصة أنه خاض المباراة الودية بين المنتخبين البرازيلي والإيطالي أمس الأول الأربعاء بأكملها.

وقد يفتقد برشلونة أيضاً جهود لاعبه سيسك فابريغاس الذي أصيب في كاحل القدم خلال رحلة الفريق إلى آسيا استعداداً للموسم الجديد.

ويستهل ريال مدريد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني بعد غد أيضاً، باستضافة ريال بيتيس.

ويترقب الريال مدى جاهزية اللاعب تشابي ألونسو نجم خط الوسط، والذي غلب عن الملاعب منذ أيار/مايو الماضي بسبب الإصابة.

كما يغيب عن صفوف الفريق في مباراة الغد الوافد الجديد أسيير إياراميندي للإصابة بينما ينتظر أن تشهد المباراة المشاركة الأولى لكل من الوافدين الثلاثة الجدد الآخرين داني كارفاخال وكاسيميرو وإيسكو.

وفي المقابل، يفتقد بيتيس جهود مهاجمه المخضرم روبن كاسترو للإصابة، علماً بأنه كان المصدر الأساسي لأهداف الفريق في الموسم الماضي.

وقال بيبي ميل المدير الفني لبيتيس "عندما تحل ضيفاً على استاد سانتياجو برنابيو، تعلم أن الريال هو المرشح الأقوى. من الصعب للغاية أن تفاجئ الريال بملعبه".

كما تشهد المرحلة الأولى بعد غد مباراتين أخريين، حيث يلتقي أوساسونا مع غرناطة وإشبيلية مع أتلتيكو مدريد.

ويفتقد إشبيلية جهود اللاعبين خيسوس نافاس وألفارو نيجريدو بعد انتقالهما هذا الصيف إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيفتقد أتلتيكو جهود المهاجم الكولومبي الخطير راداميل فالكاو جارسيا المنتقل إلى موناكو الفرنسي.

ويقود المخضرم ديفيد فيا هجوم أتلتيكو هذا الموسم بعدما انضم للفريق هذا الصيف لزيادته عن حاجة برشلونة الذي تعاقد مع نيمار هذا الصيف.

كما يشترك مع فيا في قيادة هجوم أتلتيكو المهاجم البرازيلي دييغو كوستا الذي مدد عقده مع أتلتيكو حتى 2018.

وتنطلق فعاليات المرحلة غداً السبت، حيث يلتقي ريال سوسييداد مع خيتافي وبلنسية مع ملقة وبلد الوليد مع أتلتيك بلباو.

ويفاضل ميروسلاف ديوكيتش، المدير الفني لبلنسية بين البرتغالي المخضرم هيلدر بوستيجا والناشئ باكو ألكاسير ليوكل لأحدهما مهمة قيادة هجوم الفريق.

وتستكمل مباريات المرحلة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي سلتا فيغو مع اسبانيول ورايو فاليكانو مع إلتش وألميريا مع فياريال.