رونالدو: لا تسألوني عن مورينهو.. فهو لا يستحق الذكر

خرج مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صمته أخيراً بخصوص التصريحات التي أطلقها مواطنه المدير الفني لنادي تشلسي الإنكليزي، جوزيه مورينهو، لشبكة "إيه.سي.بي.أن" التلفزيونية، والتي قلّل فيها من شأنه.

وهاجم هداف الفريق الملكي، مدربه السابق في ريال مدريد، والمدير الفني الحالي لنادي تشلسي الإنكليزي، بطريقة مبطنة، وذلك عقب انتهاء المباراة الدولية الودية التي خاضها المنتخب البرتغالي أمام نظيره الهولندي ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم .

وقال رونالدو، الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق نتيجة التعادل 1-1، في معرض رده على أحد الاستفسارات المتعلقة بالمدير الفني السابق لوصيف بطل الدوري الإسباني "المعذرة...لن أتحدث مطلقاً عن هذا الشخص.. فهو لا يستحق عناء ذلك".

وحول الأنباء التي تحدثت عن شعوره بفرحة خاصة إزاء تمكنه من تسجيل هدفين في مرمى فريق تشلسي الذي يقوده مواطنه "مورينهو"، أشار "رونالدو" في تصريحه الذي نقلته صحيفة "أوغوغو" البرتغالية، إلى أنّه يشعر بالسعادة لإحراز الأهداف في مرمى أي فريق يهز شباكه.

وكان "رونالدو" قد أظهر احتراماً منقطع النظير لمدربه السابق، على الرغم من التصريح المثير للجدل الذي أطلقه الأخير، والذي قلّل فيه من شأنه قائلاً: "لقد دربت "رونالدو" في برشلونة، ليس كريستيانو، بل الحقيقي، "رونالدو" البرازيلي".

وفضّل لاعب "اللوس بلانكوس" عدم الانجرار وراء حرب التصريحات مع مدربه السابق والانغماس فيها، حيث أكّد "رونالدو" في وقتٍ سابق أنه لن يبصق في الوعاء الذي أكل منه، لكن ضغوط الصحافيين قد أجبرت اللاعب على البوح بحجم الضغينة التي يكنها هداف الفريق الملكي تجاه مدربه السابق.