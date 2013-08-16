مدرب يصاب بخلع في الكتف أثناء توجيه فريقه

من الطبيعي يومياً أن تسمع أخبار إصابة اللاعبين في مختلف الدوريات العالمية، لكن ليس من الطبيعي أن تسمع خبر إصابة مدير فني أثناء توجيهه لفريقه داخل الملعب.

وذلك هو ما حدث بالضبط مع ماوريتسيو بيليجرينيو، المدير الفني لفريق استوديانتس الأرجنتيني، وذلك أثناء مباراة فريقه الأسبوع الماضي أمام فريق أول بويز في الدوري الأرجنتيني والتي انتهت بفوز استوديانتس بهدف نظيف.

ويظهر في اللقطة بيليجرينو وهو يعطي التعليمات للاعبي فريقه بمنتهى العصبية في المنطقة المخصصة للمدربين، لكن ما لم يتوقعه بيليجرينو أن توصله العصبية في التوجيه إلى إصابة بخلع في الكتف إثر تلويحه لأحد لاعبي الفريق.

وهو ما أجبر المدير الفني الأرجنتيني على التوقف عن إعطاء التعليمات والعودة إلى دكة البدلاء بعد الإصابة القوية.

وخرج بيليجرينو بعد المبارة ليصرح للتلفزيون الأرجنتيني قائلاً "طوال حياتي لم أر أي مدير فني يصاب، لكني أستطيع أن أقول إن لدي إصابة في الكتف".