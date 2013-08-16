مورينهو "مصمم" على التعاقد مع روني

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، العائد مجدداً للإشراف على تشلسي الإنجليزي بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، أنه لم يفقد الأمل بشأن الحصول على خدمات واين روني من مانشستر يونايتد حتى إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وكان مورينهو مصمماً منذ عودته الى "ستامفورد بريدج" على ضم روني الى صفوف تشلسي لكن مانشستر يونايتد رفض حتى الآن العرضين اللذين تقدم بهما غريمه اللندني.

وينصب اهتمام مورينهو بشكل كامل على روني ويبدو غير متهم بإجراء أي تعاقدات أخرى بعد أن عزز صفوف فريقه الجديد-القديم بضم المهاجم الألماني اندري شورله (22 عاماً) ولاعب الوسط الهولندي ماركو فان جينكل (20 عاماً) والحارس الاسترالي المخضرم مارك شفارتسر (40 عاما).

كما حصل النادي اللندني على دعم هجومي مميز جداً بعودة البلجيكيين كيفن دي بروين (22 عاماً) وروميلو لوكاكو (20 عاماً) من الإعارة الى فيردر بريمن الالماني ووست بروميتش البيون على التوالي.

ورغم تجنّب مورينهو الحديث بشكل خاص عن مسعاه لضم روني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة في مركز كوبهام التدريبي الخاص بتشلسي (جنوب لندن)، وشدد مورينهو عشية مباراة الـ"بلوز" مع هال سيتي في المرحلة الافتتاحية من الدوري الممتاز على انه لن يتخلى عن مسعاه لضم مهاجم "الشياطين الحمر"، متطرقاً في الوقت ذاته الى مسألة مهاجمه السابق في إنترميلان الايطالي النجم الكاميروني صامويل إيتو الذي أعرب عن رغبته في اللعب مجدداً تحت إشرافه لأنه في طريقه لترك انجي ماخاشكالا الروسي.

وقال مورينهو: "بالنسبة لي كمدرب، أنا سعيد لأن لاعباً لعب تحت إشرافي سابقاً يتحدث علناً عن رغبته في الانضمام اليّ مجدداً، خصوصاً إذا كان لاعباً مثل صامويل، فهو لاعب يتميز بتاريخ كبير في الكرة الاوروبية. لكننا نحاول الحصول على لاعب واحد (روني) وسنرى ما سيحصل. سنتخذ قراراً قبل إقفال باب الانتقالات".

وواصل: "أنا لست سوى مدرب تشلسي، وكل واحد منا يسعى دائماً ويحاول تعزيز الفريق. نحن (المدربين) نقول دائماً كلا، لكننا نكذب من اليوم الأول (على فتح باب الانتقالات) حتى اليوم الأخير لأننا جميعنا ننتظر حدوث شيء ما. حتى عندما نقول نحن سعداء بفريقنا الحالي، فحن نكذب، لأننا نسعى دائماً لجعله أفضل. سنرى ما سيحصل ليس فقط معنا بل مع مانشستر يونايتد أيضاً".

وأردف مورينهو قائلاً: "يعجبني فريقي. أنا لا أكذب بهذا الخصوص. أستمتع بالعمل مع هؤلاء الشبان، بعضهم يقوم بخطواته الاولى في الدوري الممتاز، وأنا أستمتع فعلاً بمنهج العمل مع هذا الفريق الشاب".

ومن جهة أخرى أكد مورينهو أن المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز باق في تشلسي ولن ينتقل الى برشلونة الإسباني، مضيفاً "هذا النادي (تشلسي) قام بعمل مذهل ووجد توازناً رائعاً. هذا النادي في وضع مثالي يسمح له بالقول "لا نريد بيع هذا اللاعب او ذاك اللاعب. نريد الاحتفاظ بهذا اللاعب". دافيد هو أحد اللاعبين الذين استثمر فيهم النادي كثيراً. انه ليس متواجداً هنا منذ سبعة او 10 أعوام. لم يمض على تواجده هنا أكثر من عامين وقد وقع عقداً جديداً العام الماضي وكان سعيداً بذلك".

وواصل: "بالتالي، نريد الاحتفاظ به ونحن نعي أن نادياً كبيراً مثل برشلونة يريد الافضل وهو يسعى للحصول على أحد أفضل من يشغل مركز قلب الدفاع في العالم. لكننا صريحون جداً أيضاً عندما نقول إنه من المستحيل التخلي عن دافيد".