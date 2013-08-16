«الأولمبية» التي كانت!

لا يختلف اثنان على الجهود الكبيرة التي قدمها الاتحاد القطري لكرة القدم، على أمل نقل البطولة الاولمبية في ثلاث نسخ فائتة الى المزيد من الأجواء المثالية، إن كان على مستوى المناخ، أو حتى التنظيم والابتعاد عن درجات الحرارة العالية التي تعيشها المنطقة الخليجية لحظة الانطلاقة للبطولات الاولمبية، إلا أن ذلك ربما لم يكن ليسعف الأجهزة الفنية ولا حتى اتحادات الكرة للوقوف على المستويات الحقيقية للاعبيهم، لاعتبارات أن المستويات التي يمكن أن تظهر داخل الصالات المغلقة، وفي أجواء كالتي عايشتها المنتخبات الخليجية في ملاعب اقامتها في أكاديمية أسباير، لا يمكن الوثوق بها كأنها المستويات الحقيقية للاعبين عندما تتاح لهم فرصة الظهور في الملاعب المفتوحة، واللعب على العشب الطبيعي.

وحتى نكون أكثر دقة في التقييم فمن الطبيعي جداً أن يتفاجأ الجميع بمستويات مختلفة لعدد من اللاعبين دشّنوا ظهوراً مميزاً باللعب على الأرضية الصناعية، وفي ملاعب مغلقة، بينما يكون الأداء على الملاعب الخارجية كالتي نتابعها هذه الأيام في النسخة الخامسة للبطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، مختلفاً وبدرجات كبيرة من شأنها أن تعيد الحسابات والأرقام ليس في عكس اتجاه تلك الفئة من اللاعبين وفقط، بل وحتى على مستوى المنتخبات واتحادات الكرة التي كانت تراهن على لاعبين، اعتقدت أنهم الصفوة في مناسبات أخرى.!

لقد مرت بطولات الخليج على مستوى منتخبات الأولمبي منذ انطلاقتها على الملاعب الخارجية في الرياض العام 2008، بالعديد من المحطات كادت تصل من خلالها أن تكون مناسبة «روتينية» لا أكثر، لكنها ورغم ذلك أسهمت أن تظهر للمنتخبات الخليجية الكثير من الملامح والرؤى فيما يمكن أن يكون خلال سنوات قادمة، وسهلت أن تضع أمام صناع القرار الفني والاداري المزيد من الخيارات والقناعات، سيما بعد اعتبار أن مرحلة الأولمبي وأعمار تحت 23 سنة، هي الخطوة الأخيرة للاعب على مستوى منتخبات المراحل السنّية وقبل الوصول للمنتخبات الأولى، والتي سيتحدد وفق مستوياتها، ما يمكن أن يصل من لاعبين، وما يمكن أن تتوقف طموحاته عند حدود معينة.

إن عودة البطولة من جديد وبعد انطلاقتها في الرياض حتى تلعب من جديد في الملاعب المفتوحة، من شأنها أن تضع لاعبي المنتخبات أمام العديد من الفرص الثمينة لإظهار ما يمكن أن يقدموه من أداء ومستويات، بعد الأخذ في الاعتبار تأثيرات الحرارة المرتفعة التي سيلعبون عليها، وبالتالي ستكون الأنظار مسلطة على العدد الأكبر منهم لتقديم ما يمكن أن يكونوا عليه من أداء ورغبة في الوصول الى منتخبات الكبار.

لقد قدمت البطولة الأولمبية التي يعتبرها الغالبية أحد أهم البطولات المستحدثة نفسها في صورة لا تقل في الشأن بعد بطولة الكبار، وهو ليس أكثر من تأكيد على ما خرجت به اتحادات الكرة من فوائد، هو نفسه ما دفعها للظهور في مناسبات إعدادية على مستوى عالٍ، نأمل أن تكون متوافقة أيضاً مع المستوى الذي يمكن أن يقدمه اللاعب والمدرب والاداري والعلاقة التي سيرتبطون بها مع وسائل اعلامية وجمهور، يمكن أن يعتبر المنافسات الحالية بمثابة الافتتاحية قبل انطلاق المسابقات المحلية الخليجية.



نقلاً عن "الأيام" البحرينية