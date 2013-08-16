"شبح" الإصابات.. يطارد لاعبي النصر السعودي

تلقى الأورغوياني كارينيو، مدرب النصر السعودي، ضربة موجعة بعد تعرض المدافع خالد الغامدي إلى إصابة في عضلة الساق الخلفية، ستغيبه عن الفريق قرابة الأسبوعين, لينضم إلى المصابين بالفريق إبراهيم غالب وأيمن فتيني.

وكان كارينيو قد تنفس الصعداء بعودة ثنائي الهجوم البرازيلي إيفرتون وإيلتون اللذين شاركا في تمارين الفريق قبل ثلاثة أيام بعد تعافيهم من الإصابة، واختتم الفريق معسكره الداخلي الذي استمر لمدة "3" أيام, وسيختتم مواجهاته الودية استعدادا لمواجهة نجران يوم الجمعة المقبل في انطلاق مشوار الفريق في الدوري السعودي بمواجهة الحزم مساء اليوم.

وأكد الغامدي لـ"العربية.نت" أنه تعرض لجهد مضاعف في عضلة الساق الخلفية خلال تمرين الأمس نتج عنه تمزق سيغيبه عن الفريق قرابة الأسبوعين, وطمأن الغامدي جماهير ناديه على استعدادات الفريق مؤكداً أنهم جاهزون لخوض غمار منافسات الموسم.

ودعا الغامدي جماهير النصر لدعم النادي من خلال حضور المباريات منذ بداية الموسم, مشيراً إلى أن الفريق أنهى كافة استعداداته وينقصه الحظ فقط.