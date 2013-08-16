فولفسبورغ يتعاقد مع الدولي البرازيلي غوستافو

أعلن نادي فولفسبورغ الألماني تعاقده مع لاعب الوسط الدفاعي البرازيلي الدولي لويز غوستافو، اليوم الجمعة، قادماً من بايرن ميونيخ لمدة خمس سنوات.

وقال المدير الرياضي للنادي الألماني ومهاجم منتخب ألمانيا السابق، كلاوس الوفس "نحن سعداء لوجود غوستافو بيننا".

وكانت عدة أندية أوروبية كبيرة أعربت عن رغبتها في التعاقد مع غوستافو، ومنها أرسنال الإنجليزي.

وكان مدرب بايرن ميونيخ الإسباني بيب غوارديولا أعلم غوستافو بعدم الاعتماد عليه خلال الموسم الحالي، خصوصاً بعد انضمام الإسباني ثياغو الكانتارا إلى صفوف الفريق البافاري.

وكان غوستافو الذي أحرز الثلاثية في صفوف بايرن ميونيخ قبل أن يتوج بطلاً لكأس القارات مع منتخب بلاده انتقل إلى الفريق البافاري قادماً من هوفنهايم عام 2011، وخاض 36 مباراة الموسم الماضي في مختلف المسابقات.