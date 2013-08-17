الأهلي يهزم ليوبار ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

استعاد الأهلي المصري حامل اللقب توازنه في المجموعة الأولى بدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ليوبار بطل الكونغو بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة اليوم السبت.

وسجل وليد سليمان هدف المباراة في الدقيقة الـ41، ليحقق الأهلي انتصاره الأول في المجموعة التي تضم أيضاً الزمالك المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ورفع الأهلي - الذي تعادل مع الزمالك وخسر أمام أورلاندو في الجولتين السابقتين - رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات ليتساوى مع ليوبار.

وسيطر ليوبار على اللعب في بداية اللقاء، وسنحت أول فرصة لأصحاب الأرض بعد مرور 18 دقيقة، لكن الحارس شريف إكرامي تصدى لتسديدة قوية من لاعب الوسط سيزار جاندزي.

وسنحت أول فرصة للأهلي أمام مرمى ليوبار قبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق، إلا أن الدفاع أبعد الكرة من أمام محمد أبو تريكة في التوقيت المناسب.

وعاد أبو تريكة ليرسل تمريرة رائعة إلى سليمان الذي أسكن الكرة في شباك ليوبار، محرزاً هدف التقدم للأهلي قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وكاد ليوبار يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، لكن إكرامي أبعد الكرة بصعوبة لترتد من قدم نتيلا كاليما مهاجم ليوبار إلى خارج الملعب.

وأهدر جاندزي أخطر فرصة للفريق المضيف بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما أطاح بالكرة فوق العارضة وهو على بعد خطوات من المرمى.