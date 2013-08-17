بايرن يواصل انتصاراته في الدوري الألماني

واصل بايرن ميونيخ، حامل اللقب، بدايته الجيدة مع مدربه الجديد الإسباني جوسيب غوارديولا، وحقق فوزه الثاني على التوالي، وجاء على حساب مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-صفر، اليوم السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن، الذي أصبح الموسم الماضي بقيادة يوب هاينيكس، أول فريق ألماني يتوج بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، استهل مشواره مع غوارديولا بالفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ (3-1)، ثم تمكن اليوم على ملعب "كومرتسبانك" من مواصلة تألقه خارج قواعده (20 مباراة متتالية دون هزيمة) بفوزه على اينتراخت فرانكفورت بفضل هدف سجل الكرواتي ماريو اندزوكيتش من تسديدة مقصية جانبية رائعة إثر تمريرة عرضية من توماس مولر (13)، مسجلاً هدفه الثاني في مباراتين، وموجهاً ضربة أخرى لاينتراخت فرانكفورت الذي استهل الموسم بهزيمة مذلة (1-6) أمام هرتا برلين العائد مجدداً إلى دوري الأضواء.

وحذا باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، حذو بايرن وحقق فوزه الثاني وجاء خارج قواعده أيضاً على حساب شتوتغارت بفضل هدية من دانيال شواب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 عن طرق الخطأ في مرمى فريقه.

كما حقق فيردر بريمن الذي كان يصارع الموسم الماضي لتجنب الهبوط، فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه أوغسبورغ بهدف للتركي مهمت ايكيجي (22)، والأمر ذاته ينطبق على ماينتس الذي تغلب على مضيفه فرايبورغ بهدفين للدنماركي نيكي زيملينغ (64) ونيكولاي مولر (68)، مقابل هدف لسيباستيان فرايس (71).

وفي المقابل، مني شالكه الذي يتحضر لمواجهة باوك سالونيكي اليوناني الأربعاء المقبل في ذهاب الدور الفاصل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بهزيمة ثقيلة جداً خارج قواعده أمام فولفسبورغ برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها روبن كنوتشه (55) والبرتغالي فييرينيا (61) والبرازيلي نالدو (67) وشتيفان كوتشكه (90).

ولم يكن وضع هامبورغ أفضل بكثير من شالكه، بل كان أسوأ، إذ سقط على أرضه أمام هوفنهايم الذي اضطر لخوض مواجهتين فاصلتين للبقاء في دوري الأضواء، بهدف للهولندي رافايل فان در فارت (44 من ركلة جزاء)، مقابل خمسة أهداف للبرازيلي روبرتو فيرمينو (5 و77) وكيفن فولاند (50) والفرنسي انتوني موديست (67 و74).

ووضع مونشنغلادباخ خلفه هزيمته في مستهل مشواره أمام بطل الموسم الماضي، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه هانوفر بثلاثية نظيفة سجلها ماكس كروس (20) وكريستوف كرامر (53) والبلجيكي فيليب دايمس (66 من ركلة جزاء).

ويلعب غداً الأحد نورمبرغ مع هرتا برلين، وبوروسيا دورتموند وصيف البطل مع اينتراخت براونشفيغ.