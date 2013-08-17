حساب "غوتزة" يغرّد: "الشماخ" أفضل من ميسي ورونالدو

تعرض حساب لاعب الوسط الدولي الألماني ماريو غوتزة، المنتقل من بروسيا دورتموند لبايرن ميونيخ، في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للاختراق من قبل شاب عراقي، نشر بعض التعليقات الغريبة، والتي اعتبر في جزء منها المهاجم المغربي مروان الشماخ أفضل لاعب في العالم.

ونشر الشاب عدة تغريدات على حساب غوتزة، هاجمه في بدايتها بسبب انتقاله لبايرن ميونيخ ووصفه بـ"الخائن"، قبل أن يبدأ بالحديث عن "محبوبه" المهاجم المغربي مروان الشماخ.

ووصف مُخترق حساب غوتزة الشماخ بأفضل لاعب في العالم، قائلاً إنه يستحق الحصول على أربع كرات ذهبية، ووصفه باللاعب "الملك"، قبل أن ينشر تغريدة قال فيها إن اللاعب المغربي أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريتسيانو رونالدو.

وادّعى الشاب في إحدى التغريدات أنه ينحدر من أصول عراقية، لكن سرعان ما انتبه المشرفون على الحساب للأمر، وتم حذف جميع التغريدات، وسط تفاعل كبير من متابعي أحد أفضل مواهب الكرة الألمانية في الوقت الحالي.

وكان غوتزة قد انتقل مؤخراً لبايرن ميونيخ ليثير غضب واستياء جماهير بروسيا دورتموند التي لم تتوقف عن مهاجمته ونعته بالخائن وناكر الجميل لفريقه الأم، خصوصاً أنه أعلن عن رحيله للفريق البافاري قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين الناديين الألمانيين.

وفي المقابل، انضم الشماخ قبل أيام لنادي كريستال بالاس الإنجليزي، قادماً من أرسنال بعد تجربة فاشلة معه خلال الموسمين الماضيين، أعقبها الانتقال على سبيل الإعارة لوستهام خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.