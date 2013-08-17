دورتموند يرفع راتب البولندي ليفاندوفسكي

المصدر: برلين - د ب أ

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم السبت، أن نادي بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي من الدوري الألماني لكرة القدم، قرر زيادة راتب مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

ووقع ليفاندوفسكي اتفاقاً جديداً مع دورتموند في حضور المدير التنفيذي للنادي هانز يواخيم فاتسكه ومايكل زورك مدير الكرة.

وقال فاتسكه "لن نقول أي شيء حول تفاصيل العقد".

ومن جهته، قال ليفاندوفسكي "لقد تحدثنا حول أشياء كثيرة، ولكن الآن علي أن أركز مجدداً على مسيرتي في الموسم الحالي".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الحالي، ومن المتوقع بعدها أن ينتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ.