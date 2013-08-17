رئيس برشلونة يتورط في "فضيحة" جديدة

كشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه تم إيداع جزء من الأموال التي تلقاها منتخب السامبا نظير مشاركاته في المباريات الودية في حساب بنكي لشركة بالولايات المتحدة ترجع ملكيتها لرئيس نادي برشلونة الاسباني ساندرو روسيل.

ونشرت صحيفة "استاداو" البرازيلية تقريراً موسعاً يشير إلى تورّط روسيل في الحصول على أموال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مستغلاً صداقته الوطيدة بالرئيس السابق للاتحاد ريكاردو تيكسيرا، منذ كان الكتالوني يترأس فرع شركة (نايكي) للملابس الرياضية في البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيكسيرا نقل تلك الأموال لأرصدة شركة روسيل ليبعد عن نفسه شبهة الاتهام بالفساد والاختلاس والثراء الفاحش خلال 23 عاماً تولى فيها المنصب.

وأوضحت "استاداو" أن الأموال تخص مباريات ودية شارك فيها السيليساو بين عامي 2006 و2012، حيث من المفترض أن يربح المنتخب ما لا يقل عن مليون دولار في المباراة الواحدة.

وتم إرسال مبلغ 10.9 مليون دولار (8,3 مليون يورو) كجزء من أرباح 24 مباراة إلى أرصدة شركة (أوب تريند ديفيلوبمينت) بنيو جيرسي الأميركية، والتي يتراسها أليكسندري فيليو، وهو الاسم الرسمي لساندرو روسيل المعروف به في البرازيل.

يُذكر أن روسيل قد اتهم في عام 2008 بقضية مماثلة بتهمة التربح من وراء مباراة منتخبي البرازيل والبرتغال في 2008، وخضع لتحقيقات في البلد اللاتيني بتهمة الفساد والتزوير في عام 2009.