شيرر ينتقد كثرة اللاعبين الفرنسيين في نيوكاسل

انتقد أسطورة المنتخب الإنجليزي ونيوكاسل يوناتيد آلان شيرر خطوة ناديه بالاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين في صفوف الفريق، معتبراً أن هذا الأمر سيؤثر في الفريق فيما بعد.

وعبر شيرر في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية عن تخوفه من هذه الظاهرة التي وصفها بغير الصحية، لأنه لا يعقل أن يكون نصف لاعبي الفريق من الجنسية الفرنسية.

وقال شيرر الذي كان يعد من أبرز لاعبي نيوكاسل في تسعينيات القرن الماضي إن تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين الفرنسيين في صفوف نيوكاسل سوف ينشئ في المستقبل بعض التجمعات والتحزبات الصغيرة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الظاهرة بشكل جزئي في صفوف أرسنال قبل عدة مواسم، لا يعني بالتأكيد نجاحها في صفوف فريقه نيوكاسل الذي يضم في صفوفه 11 لاعباً يحملون الجنسية الفرنسية.

ولا يحظى شيرر بوضعية طيبة مع مجلس إدارة نيوكاسل الذي أقدم قبل نحو شهرين، بإزالة اسمه من على أحد جدران ملعب سان جيمس بارك الشهير والتابع لنيوكاسل، دون علم اللاعب أو إخباره بذلك.

ووجه شيرر الذي سجل 206 أهداف بقميص نيوكاسل بأنه أخذ عهداً على نفسه بألا يتفاجأ من أي شيء قد يحدث في كرة القدم، خصوصاً من قبل إدارة ناديه نيوكاسل، مؤكداً أن ما قامت به الإدارة لن يمنعه ولن يثنيه عن شراء تذاكر الموسم الجديد ومؤازرة وتشجيع فريقه المفضل الذي قضى معه أزهى فتراته الكروية.