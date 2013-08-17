غوارديولا: لاعبو بايرن ميونخ.. أذكى من لاعبي برشلونة

أثنى المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، على مستوى لاعبي الفريق البافاري، وذلك بعد تأقلمهم السريع على أسلوب "التيكي تاكا" الذي ينتهجه المدرب الإسباني منذ أن كان مديراً فنيّاً لفريق برشلونة.

وأبدى مدرب بايرن ميونخ ارتياحه التام للفوز الذي حققه الفريق في بداية مشوار الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، مشيداً بالتطور الهائل والسريع في أداء لاعبي الفريق البافاري.

وأكّد "غوارديولا" في حديثه الذي نشرته صحيفة "بيليد" الألمانية بأنّ لاعبي فريقه يتفوقون على لاعبي "البارسا" على الصعيد الذهني، لافتاً إلى أنّهم قد فهموا فلسفته الكروية بسرعة قياسية.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المدير الفني الإسباني قد استذكر المباراة الودية التي خاضها الفريق البافاري أمام برشلونة على كأس أولي هونيس؛ لشحن معنويات لاعبيه، وذلك بعدما أخبر المدرب الإسباني لاعبيه بأنهم يتفوقون على برشلونة في بعض الجوانب، من بينها الذكاء الكروي.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن "غوارديولا" قد زف للاعبيه بشرى أنهم قد جردوا "برشلونة" من أسلوب "التيكي تاكا" الذي ينتهجه، والذي يعتمد على التمريرات القصيرة السريعة والتحرك المنظم بدون كرة؛ وذلك بهدف شحن معنوياتهم.

وأخبر المدرب الإسباني لاعبيه بأنّهم قد فرضوا أسلوب "التيكي تاكا" على فريقه السابق الذي فشل في مباراته الودية أمام بايرن ميونيخ في بسط سيطرته على الكرة لأول مرة منذ 309 مباراة خاضها الفريق الكاتالوني وتمكن من فرض سيطرته على الكرة في جميعها.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى التي يخسر فيها "برشلونة" نسبة الاستحواذ على الكرة منذ خمسة أعوام، وهو ما اعتبره "غوارديولأ" إنجازاً كبيراً يُحسب للاعبي الفريق "البافاري".

وطبقاً لما ورد في صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المباراة الأخيرة التي فقد فيها الفريق الكتالوني نسبة الاستحواذ على الكرة تعود إلى تاريخ السابع من مايو عام 2008 عندما التقى بغريمه التقليدي ريال مدريد، وهي المباراة التي فاز بها "اللوس بلانكو" بنتيجة 4-1.