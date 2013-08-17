ليفربول يستهل موسمه بفوز ثمين على ستوك سيتي

قص ليفربول شريط الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل جيد بعد أن تغلب على ضيفه ستوك سيتي 1-صفر اليوم السبت على ملعب "انفيلد" في المرحلة الأولى.

وبدأ ليفربول الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه، لأنه اختتم الموسم الماضي بشكل جيد، حيث لم يذق طعم الهزيمة في المباريات الثماني الأخيرة (4 انتصارات و4 تعادلات).

وغاب عن ليفربول مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي عاود تمارينه مع الفريق بعد اعتذاره من مدربه بسبب طلبه الرحيل إلى تشلسي، وذلك لأنه يبقى على مدة إيقافه ست مباريات من أصل عشر بسبب عضه مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش الموسم الماضي.

وتواجد سواريز في أرضية الملعب قبل ساعة على انطلاق المباراة، وهو يحمل طفلته ديلفينا، وقد حظي بتصفيق الجمهور الحاضر في المدرجات، قبل أن يتوجه لمقصورة كبار الزوار في ملعب "انفيلد".

ويدين فريق المدرب الأيرلندي الشمالي برندن رودجرز ببدايته القوية إلى دانيال ستاريدج الذي بدأ الموسم الجديد من حيث أنهى سابقه أيضاً بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 بكرة أطلقها من حدود المنطقة بعيداً عن متناول الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش.

وأصبح ستاريدج الذي انتقل إلى ليفربول في كانون الثاني/يناير الماضي قادماً من تشلسي، أول انجليزي يسجل الهدف الأول للموسم منذ أن حقق ذلك مايكل شوبرا في 11 آب/أغسطس 2007 حين قاد فريقه سندرلاند للفوز على توتنهام 1-صفر أيضاً.

وأكد ستاريدج أنه صفقة ناجحة لليفربول لأنه رفع رصيده إلى 7 أهداف في المباريات الست الأخيرة له في الدوري وإلى 11 منذ انضمامه لفريق "الحمر"، ليتفوق بالتالي على سواريز خلال عام 2013 (سجل الأخير 10 أهداف هذا العام).

كما لعب الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه دوراً أساسياً في فوز أصحاب الأرض، إذ تألق في مستهل مشواره مع "الحمر" الذين انتقل إليهم هذا الصيف من سندرلاند، وحرم ستوك سيتي الذي يشرف عليه الويلزي مارك هيوز، من التعادل في الوقت القاتل بعد أن صد ركلة جزاء نفذها جوناثان ووترز وحصل عليها الضيوف بعدما لمس المدافع الدنماركي دانيال اغر الكرة بيده داخل المنطقة.

وتستكمل المرحلة لاحقاً، حيث يلتقي أرسنال مع استون فيلا، ونوريتش سيتي مع ايفرتون، وسندرلاند مع فولهام، ووست بروميتش البيون مع ساوثمبتون، ووست هام يونايتد مع كارديف سيتي، وسوانسي سيتي مع مانشستر يونايتد حامل اللقب، فيما يلعب غداً الأحد كريستال بالاس مع توتنهام، وتشلسي مع هال سيتي.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء مانشستر سيتي ونيوكاسل.