مورينهو يفتح النار على "قطبي" مانشستر

أكد المدير الفني لتشلسي الإنجليزي أن نادي مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وجاره مانشستر سيتي المتوج بنفس اللقب في الموسم قبل الماضي، لم يستحقا التتويج بلقب الدوري عن جدارة، موضحا أن تتويجهما جاء بفعل ضعف المنافسين من الفرق الأخرى.

وقال مورينهو في أول تصريح مثير من قبله منذ أن عاد لتدريب تشلسي لولاية ثانية، إن الفرق المنافسة لفريقي مانشستر لم يكونا في الموعد، وعانوا من حظ سيء لم يقدموا من خلاله موسما جيدا، فكانت النتيجة تتويج الفريقين بلقبي الدوري.

وتساءل أن فريقي مانشستر هل كانا فريقين لا يقهران أو خارقين للطبيعة، قبل أن يجيب أن هذا الأمر ليس صحيحا، ولكن الصحيح أن الفرق الأخرى ارتكبت الكثير من الأخطاء ومنحت التتويج لكليهما.

وأشار مورينهو الى أن هناك أبطالا حقيقيين في المواسم الماضية، كأرسنال الذي فاز باللقب دون أي خسارة، وبعده تشلسي الذي سجل رقما قياسيا من النقاط في الدوري الإنجليزي، الى جانب مانشستر يونايتد الذي فاز بالثنائية في موسم استثنائي.

ومن المقرر أن يستهل مورينهو مشواره في الدوري الإنجليزي يوم غد الأحد حين يلتقي فريقه تشلسي نظيره هال سيتي.

وختم مورينهو حديثه بأن الموسم الحالي سيكون قويا بمعنى الكلمة، لتواجد ستة فرق تنافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، وهو ما أكده مدرب ارسنال فينغر الذي اتفق معه مورينهو في كل ما صرح به في هذا الشأن.