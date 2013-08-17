ميسي وفابريغاس جاهزان للمشاركة في مباراة ليفانتي

أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو، مدرب برشلونة بطل إسبانيا لكرة القدم، اليوم السبت، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيسك فابريغاس جاهزان للمشاركة غداً الأحد ضد ليفانتي في المرحلة الأولى من الدوري.

وغاب ميسي عن مباراة منتخب بلاده مع إيطاليا الأربعاء الماضي بسبب إصابة في فخذه اليسرى، وكان غاب عن المباراة الإعدادية الأخيرة لبرشلونة أيضاً، في حين أن فابريغاس غاب أيضاً عن مباراة إسبانيا والإكوادور الودية بسبب الإصابة.

وقال مارتينو "اللاعبان تدربا بشكل طبيعي ولا يواجهان أي مشكلة تمنعهما من اللعب غداً".

وأشار أيضاً إلى أن نصح إدارة النادي الكاتالوني بعدم التعاقد مع أي مدافع في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الذي ينتهي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأبدى برشلونة رغبته في التعاقد مع المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز من تشلسي الإنجليزي ودانييل اغر من ليفربول.

وأوضح مارتينو في هذا الصدد "أعلم أن النادي كان يبحث عن مدافع أوسط قبل مجيئي، ولكنني أبلغت المسؤولين فيه أن اللاعبين الحاليين كارليس بويول وجيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو ومارك بارترا وأيضاً أدريانو وسيرجيو بوسكيتس جيدون".

وتابع "في حال كانت هناك إي إصابة، فأمامنا فترة الانتقالات الشتوية".

ولا يزال بويول (35 عاماً) يتعافى من جراحة في ركبته منذ تموز/يوليو الماضي، وعودته غير متوقعة قبل أيلول/سبتمبر.