أورلاندو يسحق الزمالك بالأربعة في دوري الأبطال

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

تلقى نادي الزمالك صفعة مدوية، اليوم السبت، بهزيمته من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 4/1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتقدم لينوكس باكيلا بهدف لأورلاندو في الدقيقة 27، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك بعد دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، قلب أورلاندو المباراة رأساً على عقب عبر تسجيل ثلاثة أهداف كاملة عن طريق تلو سيجوليلا وسيفيسو ميني وداني كلاتي في الدقائق 52 و74 و84.

وتجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بينما اقترب أورلاندو من التأهل إلى المربع الذهبي بعدما انفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط.