الفتح.. "سوبر" السعودية

أهدى البرازيلي التون فريقه الفتح البطولة الثانية في تاريخه بعد تسجيله هدف الفوز على مضيفه الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي الذي أقيم للأول مرة.

وافتتح دوريس سالمو التسجيل مبكراً بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة بعد أن لعب البرازيلي التون كرة عالية وصلت للأسمري الذي مررها برأسه لسالمو، الذي بدوره سددها على يسار حارس الاتحاد فواز القرني.

بعد الهدف واصل الفتح استحواذه على الكرة وسط ارتباك من لاعبي الاتحاد الذين حرموا من مشاركة الرباعي الأجنبي الجديد الثلاثي البرازيلي بونفيم وجبسون وبيانو واللبناني محمد حيدر، بسبب عدم تسديد الإدارة الديون المستحقة عليها، وفي الدقيقة 28 أتى الفرج الاتحادي بعد أن تسبب مهاجمه مختار فلاتة بركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الفتح محمد نامي، ليتقدم لها مختار ويضعها على يمين حارس الفتح عبدالله العويشير.

واستمر التعادل إلى أن أعلن حكم المباراة الدولي عبدالرحمن العمري نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني واصل الفتح محاولاته الهجومية بحثاً عن هدف ثانٍ لم يحصل عليه إلا عند الدقيقة 73 بعد أن لعب نجم المباراة التون كرة عرضية وجدت رأس سالمو الذي وضعها في مرمى الاتحاد.

بعد الهدف حاول مدرب الاتحاد تنشيط خط المقدمة لديه بإجراء ثلاثة تغييرات بدخول عبدالرحمن الغامدي وعبدالفتاح عسيري وهتان باهبري، وتحسن الاتحاد نسبياً ويبدأ بشن هجماته نحو مرمى الفتح، ولاحت للفريق فرصتان محققتان أخفق كل من مختار فلاتة والمدافع باسم المنتشري في تسجيل هدف التعادل، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة نهاية المباراة تحصل مهاجم الاتحاد البديل عبدالرحمن الغامدي على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ليتقدم لها مختار فلاتة ويضعها على يسار حارس الفتح عبدالله العويشير.

مع بداية الشوط الإضافي الأول مرر البرازيلي التون كرة للمنفرد بالمرمى ربيع سفياني الذي تعرض لإعاقة على حدود منطقة الجزاء من مدافع الاتحاد محمد قاسم، لم يتوان حكم المباراة في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وفي الشوط الثاني، وتحديداً قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، توج البرازيلي التون مستواه المميز بتسجيله هدف الفوز لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الاتحادية، ليهدي فريقه البطولة الثانية في أقل من ثلاثة أشهر بعد أن خطفوا الدوري في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال، ويفتتح موسمه ببطولة تاريخية ويصبح أول بطل كأس "سوبر" في السعودية.