برشلونة يكتسح ليفانتي.. وإيسكو ينقذ ريال مدريد

رحب برشلونة حامل اللقب بمدربه الأرجنتيني الجديد خيراردو "تاتا" مارتينو بسباعية نظيفة في مرمى ليفانتي الأحد، في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحل مارتينو بدلا من المدرب السابق تيتو فيلانوفا المبتعد بسبب المرض.، على ملعب "كامب نو"، واحتاج المضيف إلى دقيقتين ونصف فقط ليهز شباك ليفانتي عبر التشيلي اليكسيس سانشيس بعد عرضية داخل المنطقة من سيسك فابريغاس، ثم استهل الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم في الأعوام الأربعة الماضية مسيرته التهديفية بعد تمريرة من بيدرو رودريغيز(12).

وفي ظل لعب جماعي كاسح لبرشلونة واستسلام من ليفانتي، سجل الظهير البرازيلي دانيال الفيش الهدف الثالث من داخل المنطقة إثر معمعة (23)، ثم بيدرو رودريغيز الرابع إثر تمريرة من ميسي (26).

ولم يكتف "بلاوغرانا" برباعيته، بل أضاف هدفين آخرين في نهاية الشوط عبر ميسي من ركلة جزاء بعد خطأ على سانشيس (42) وقائد الوسط المخضرم تشافي هرنانديز (45).

وبعد سداسية الشوط الأول، اكتفى برشلونة بهدف آخر عبر بيدرو (73)، بعد مساهمات فردية من سيسك فابريغاس وباقي اللاعبين.

وعلى رغم دخول البرازيلي نيمار (64)، بقيت النتيجة 7-صفر لمصلحة الفريق الكاتالوني. ولعب نيمار الذي كلف النادي 57 مليون يورو من سانتوس البرازيلي، 7 دقائق فقط الى جانب ميسي بعد إراحة الأخير.

ايسكو ينقذ الريال

وفي العاصمة، عاش ريال مدريد شوطا عصيبا أمام ضيفه ريال بيتيس قبل أن ينقذه لاعب وسطه الجديد ايسكو في الوقت القاتل ويمنحه الفوز 2-1، اذ تأخر باكرا بقدم خورخي مولينا الذي هز شباك الحارس دييغو لوبيز (14)، بعدما فضله المدرب الجديد الإيطالي كارلو انشيلوتي على الدولي ايكر كاسياس.

واعتمد انشيلوتي الذي جلس إلى جانبه لاعب الفريق السابق الفرنسي زين الدين زيدان، على لاعب الوسط الجديد ايسكو في التشكيلة الأساسية بالإضافة الى المدافع دانيال كارباخال.

وعادل ريال سريعا عن طريق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بتسديدة قوية من داخل المنطقة (26).

وكاد النيجيري نوسا يستعيد تقدم الضيوف لكن كرته الرأسية ارتدت من العارضة اثر ركنية (33).

وبعد ثوان على بداية الشوط الثاني، أصاب البرتغالي كريستيانو رونالدو العارضة بكرة يمينية من داخل المنطقة في مباراته الـ200 مع الفريق الملكي (46).

وتابع رونالدو بحثه عن هدف الفوز من ركلة حرة (71)، ثم مرة ثانية على سقف المرمى (73)، قبل أن يسدد البديل الارجنتيني انخل دي ماريا خارج الخشبات (76).

وبعدما سجل ريال هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل، جاء الفرج من كرة عرضية للبرازيلي مارسيلو عكسها إيسكو برأسه رائعة داخل المرمى (85).

وسقط اوساسونا على أرضه أمام غرناطة 1-2 بهدف فرانسيسكو بونال (58)، مقابل هدفي المغربي يوسف العربي (38) والجزائري حسان يبدة (45).