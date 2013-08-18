عودة ناجحة لـ"مورينهو".. مع تشلسي في الدوري الإنكليزي

المصدر: لندن - د ب أ

استهل البرتغالي جوزيه مورينهو المدير الفني لفريق تشيلسي ولايته الثانية مع الفريق بالتغلب على هال سيتي 2/صفر اليوم الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقدم المهاجم الإسباني الدولي روبرتو سولدادو أوراق اعتماده بالدوري الإنجليزي مبكرا وأحرز هدفا في أولى مبارياته للمسابقة ليقود توتنهام إلى الفوز الثمين 1/صفر على مضيفه كريستال بالاس.

وشهدت هذه المرحلة من المسابقة أول تطبيق لتقنية خط المرمى في مباريات الدوري الإنجليزي.

على استاد "ستامفورد بريدج" في لندن ، قدم تشيلسي بداية ناجحة لمديره الفني العائد مورينهو وتغلب على هال سيتي بهدفين سجلهما البرازيلي أوسكار وفرانك لامبارد في الدقيقتين 13 و27 كما أهدر لامبارد ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من المباراة إثر تعرض زميله المهاجم الإسباني الدولي فيرناندو توريس للإعاقة داخل منطقة الجزاء.

ونجح لامبارد في تعويض هذه الضربة الضائعة بإحراز الهدف الثاني للفريق من ضربة حرة احتسبت للفريق على بعد 30 ياردة من المرمى.

وكاد الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي يسجل الهدف الثالث للفريق في نهاية الشوط الأول ولكن حارس المرمى آلان ماكجريجور تصدى لضربة الرأس. واحتاج الحكم لتقنية خط المرمى للتأكد من عدم عبور الكرة لخط المرمى.

وسجل سولدادو، الذي انتقل لتوتنهام هذا الصيف مقابل 26 مليون جنيه استرليني (34،6 مليون دولار) ، الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 اثر تمريرة عرضية من آرون لينون تصدى لها دان موكسي لاعب كريستال بالاس بيده داخل المنطقة.

وكاد المهاجم المخضرم كيفن فيليبس يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض ولكن هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام تصدى لمحاولته ليمنح توتنهام أول ثلاث نقاط له في المسابقة هذا الموسم.

وقال البرتغالي أندري فيلاش بواش المدير الفني لفريق توتنهام "من المهم للغاية أن تفتتح الموسم بفوز.. إنه فريق متقارب المستوى للغاية معنا".

وقال "لم يكن لدينا معلومات كثيرة عن فريق كريستال بالاس وهناك عنصر المفاجأة دائما. كانت مباراة صعبة ولكننا حققنا الفوز عن جدارة.. مستوى الفريق تراجع قليلا بعد الهدف وسنحت للمنافس بعض الفرص من الهجمات المرتدة".

وأوضح "على كل حال، المستوى الذي قدمناه كان متميزا. صفقاتنا الجديدة أدت بشكل جيد".