فينغر يتهم الحكم بالتسبب في خسارة آرسنال

اتهم المدير الفني لأرسنال الإنجليزي ارسين فينغر الحكم أنطوني تايلور في التسبب بخسارة فريقه أمام ضيفه أستون فيلا في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وقال فينغر في تصريحات صحافية لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية، أن القرارات العكسية الخاطئة كانت السبب في تلك الخسارة، خصوصا احتسابه لركلة الجزاء الثانية لمصلحة استون فيلا.

وكان ارسنال قد تقدم بالهدف الأول عبر أولييفيه جيرو، لكن كريستان بنتيكي رد بهدفين من ركلتي جزاء، قبل أن يتبعه زميله أنطونيو لونا بالهدف الثالث في المباراة التي شهدت طرد مدافع ارسنال لوران كوسيليني.

واعتبر المدير الفني لأرسنال أن احتساب الحكم ركلة جزاء خيالية لأستون فيلا غيرت مجرى المباراة، وأدت لهبوط معنويات لاعبيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتساب ركلة الجزاء الثانية فاجأته شخصيا، الى جانب طرد مدافعه كوسيليني.

وأشار الى أن احتساب الحكم لبعض القرارات العكسية الأخرى كانت سببا حقيقيا في حدوث اضطراب لدى لاعبيه الذين تأثروا بهذه القرارات التي أثرت في المحصلة على النتيجة النهائية للمباراة.

وأعرب فينغر عن عدم رضاه عن تلك الطريقة التي أدار بها الحكم تايلور المباراة، موضحا في الوقت ذاته أن هذا الأمر ليس وظيفته ولكن ما دفعه للحديث عن ذلك هو القرارات الغريبة للحكم طوال المباراة.

وقدم المدير الفني لأرسنال اعتذاره لجماهير أرسنال عن هذه الخسارة المفاجئة وهي الخسارة الأولى التي يمنى بها على أرضه منذ (19) عاما.، متعهدا بالعمل على إسعادهم في المباراة القادمة والفوز بها لتعويض هذه الخسارة التي جاءت تحت أنظار (60) الف متفرج من مشجعي ارسنال على ملعب الإمارات.