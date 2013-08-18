مدرب إنجلترا يمنح الحارس هارت فرصة أخرى

قرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي روي هودسون منح حارس مرمى المنتخب ومانشستر سيتي جو هارت، فرصة أخرى، للذود عن مرمى المنتخب الإنجليزي في الاستحقاقات المقبلة، وذلك بعد الهفوة الفادحة التي قام بها هارت في مباراة اسكتلندا الودية الأسبوع الماضي.

وقال هودسون في تصريحات صحافية إنه ينوي أيضا مراقبة هارت، خلال الفترة المقبلة، قبل إشراكه في المباراة الدولية التي ستجرى الشهر المقبل أمام مولدوفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2014.

وقام هارت بهفوة فادحة خلال المباراة الودية أمام اسكتلندا، حيث لم يتمكن من التعامل مع التسديدة التي سددها لاعب اسكتلندا موريسون من على بعد (20) ياردة في نفس زاويته، حيث وقع في حيرة من أمره ما بين إمساك الكرة أو إخراجها لركنية لتدخل شباكه، التي اهتزت في هذه المباراة مرتين، لكن من حسن حظه تمكن منتخب بلاده من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

واعترف المدير الفني للمنتخب الإنجليزي أن هارت سوف يلعب بالتأكيد في مباراة مولدوفيا، لكنه تجب مراقبته عن كثب في المباريات المقبلة، حتى لا تتكرر الهفوات الفادحة التي سبق وأن قام بها.

وأعرب هودسون عن أمله في أن يعود هارت لمستواه المعهود سواء مع منتخب بلاده، أو ناديه مانشستر سيتي، كما عرف عنه في السابق، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة استعادة مستواه لأن المنتخب الإنجليزي يملك العديد من الخيارات في حراسة المرمى.

وفي نفس السياق، دافع المدير الفني لمانشستر سيتي مانويل بيليغريني عن حارس مرماه هارت، مؤكدا أنه لا يزال الأفضل في إنجلترا.

وأشار إلى أن هارت قادر على إثبات أفضليته، مجددا ثقته به، ومدافعا عنه بعد هفوة مباراة اسكتلندا.

وأوضح بيليغريني أن كل لاعب معرض للخطأ، وهارت أخطأ، مؤكدا أن هارت سيثبت للجميع لماذا هو الحارس الأول في إنجلترا.