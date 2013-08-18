مفاجأة.. موناكو يريد بيع "فالكاو" بعد 80 يوماً من ضمه

فجرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن عرض نادي موناكو الفرنسي مهاجمه الجديد الدولي الكولومبي راداميل فالكاو للبيع بعد أقل من ثلاثة أشهر على التعاقد معه من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن موناكو عرض على ريال مدريد الحصول على خدمات فالكاو مؤخراً بيد أن النادي الملكي رفض ذلك بسبب قرب إتمامه التعاقد مع اللاعب الويلزي غاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي، في صفقة قد تكون الأضخم في التاريخ.

ويرجع السبب وراء عرض النادي الفرنسي فالكاو للبيع بحسب الصحيفة، إلى إحباط الأخير من المشروع الرياضي لموناكو، وعدم تطابقه مع ما تخيله، مشيرة إلى أن الوجهة القادمة لـ"النمر" الكولومبي قد يكون تشلسي الإنجليزي.

وكان موناكو أعلن أواخر شهر مايو/أيار الماضي بشكل رسمي عن تعاقده مع فالكاو مقابل 48 مليون يورو، بعد تنافس شديد مع ريال مدريد وتشلسي الذين أرادا ضم اللاعب وحاولا مراراً، قبل أن يظفر نادي الإمارة الفرنسية باللاعب.

ولفتت "ماركا" إلى أن أسباب شعور فالكاو بالإحباط هي أنه كان يتوقع حصد أرباح مادية أكبر، بيد أن قانون الضرائب الأخير الذي فرضته الحكومة الفرنسية سيقلص الراتب الذي كان من المفترض أن يحصل عليه إلى النصف.

وذكرت أن الخيار الوحيد المتبقي أمام فالكاو إذا ما حسم أمره بالرحيل سيكون تشلسي، لا سيما وأن مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو أراد ضم اللاعب لريال مدريد حينما كان يشرف على تدريبه.

ويرغب تشلسي بضم مهاجم قوي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو يستهدف بالدرجة الأولى مهاجم مانشستر يونايتد الدولي الإنجليزي واين روني، رغم تمسك إدارة "الشياطين الحمر" باللاعب الذي شارك في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري أمام سوانزي سيتي.



