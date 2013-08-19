الأهلي.. يعسكر في "الطائف" استعداداً لـ"سيؤول"

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحضيراته للقاء أف سي سيؤول الكوري الجنوبي بعد غد الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2013.

وشهد المران إقامة الجهاز الفني لمناورة تكتيكية وجه اللاعبين من خلالها إلى تطبيق بعض الجمل المراد تنفيذها في اللقاء المقبل وتعرض خلالها سلطان السوادي إلى إصابة أجبرته على مغادرة الملعب، بينما غاب عن المشاركة محمد آل فتيل لتواجده في العيادة الطبية .

من جانب آخر أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع طبيب نادي بورتو البرتغالي الدكتور أنجلو بينتو ومواطنه ماركو نونو الفيس لينضما إلى الجهاز الطبي بالفريق الكروي الأول، حيث أكد الجهاز الطبي عقب مران اليوم جاهزية الثنائي البرازيلي فيكتور سيموس وبرونو سيزار من الناحية البدنية، وأن أمر مشاركتهم في لقاء سيئول الكوري أصبح عائداً إلى مدرب الفريق فيتور بيريرا.

وفي ذات السياق تقرر أن يقيم الفريق الأهلاوي معسكراً إعدادياً قصيراً في الطائف يسبق اللقاء الآسيوي المرتقب مساء الأربعاء، حيث تقرر أن يتوجه الفريق عبر مطار الملك عبدالعزيز إلى الطائف عصر الثلاثاء على أن يجري مرانه الأخير على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، ومن ثم الإقامة هناك والتوجه مباشرة يوم الأربعاء إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .