الشباب.. يترك "كوريا" ويتجه لـ"اليابان"

أنهى الشباب السعودي معسكره المقام بمدينة موكبو الكورية الجنوبية استعداداً لمواجهة كاشيوا الياباني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وستغادر بعثة الشباب إلى مدينة كاشيوا اليابانية.

وسيجري الشباب تدريبين قبل اللقاء الأول سيكون في ملعب كاشيوا الرديف وغداً سيجري تدريبه الأخير قبل اللقاء على أرضية استاد هيتاشي كاشيوا الذي سيحتضن المباراة.

وكان الشباب قد أقام معسكراً إعدادياً للقاء كاشيوا في مدينة موكبو الكورية لمدة ثلاثة أيام، عمد من خلاله البلجيكي برودوم إلى تهيئة اللاعبين النفسية وتعوّدهم على الأجواء في شرق آسيا.

واستعان برودوم في تدريب الأمس السعودي بالفيديو لتوضيح نقاط القوة والضعف في فريق كاشيوا الياباني للاعبيه، وركز على التدريبات اللياقية في ختام معسكر الفريق.

إلى ذلك عقد مدير الفريق خالد المعجل اجتماعاً مع اللاعبين حثهم على الظهور بالشكل المميز وبذل أقصى ما لديهم خلال لقاء كاشيوا الياباني من أجل تشريف الوطن باعتبار أن الشباب أحد ممثلي الوطن في هذه البطولة.