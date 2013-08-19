إيفرتون يرفض عرضاً من يونايتد لضم فلايني وباينز

رفض إيفرتون الإنكليزي عرضاً من مواطنه مانشستر يونايتد لضم البلجيكي مروان فلايني ولايتون باينز، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الاثنين.

وتقدم يونايتد الذي يشرف عليه هذا الموسم مدرب إيفرتون السابق الاسكتلندي ديفيد مويز، بعرض قدره 28 مليون جنيه استرليني مقابل فلايني وباينز، بينها 16 للبلجيكي بحسب ما كشفت شبكة "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى.

ويتضمن عقد فلايني بندا جزائيا في عقده الذي ينتهي في تموز/يوليو المقبل وقدره 23،5 مليون جنيه.

وذكرت وسائل الإعلام أن يونايتد تقدم بنفس العرض السابق في ما يخص باينز وقدره 12 مليون جنيه، وسبق لإيفرتون أن رفض في حزيران/يونيو الماضي التخلي عن مدافعه مقابل هذا المبلغ.

ويدعي إيفرتون أنه أجرى اتفاقا شفهيا مع مدربه السابق مويز يتعهد الأخير من خلاله بعدم محاولة التعاقد مع اي من لاعبيه السابقين في القطب الازرق لمدينة ليفربول، علما بان المدرب الاسكتلندي الذي خلف مواطنه اليكس فيرغوسون في تدريب بطل الدوري الممتاز، كان خلف قدوم اللاعبين الى "توفيز" الذين دفعوا 6 ملايين جنيه لويغان من اجل التخلي عن باينز في اب/اغسطس 2007 و15 مليون جنيه (رقم قياسي للنادي حينها) لستاندار لياج لضم فلايني في ايلول/سبتمبر 2008.

ولم ينجح مويز حتى الآن في تعزيز صفوف فريقه الجديد بأي لاعب وهو سعى جاهدا للحصول على خدمات الإسباني سيسك فابريغاس من برشلونة دون أن يوفق، كما انه يواجه احتمال خسارة نجم الفريق واين روني الذي يطالب بالرحيل الى تشلسي.

واستهل يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على سوانسي سيتي خارج قواعده 4-1 أمس الأول السبت، فيما اكتفى ايفرتون وبمشاركة فلايني وباينز بالتعادل مع نوريتش سيتي 2-2.