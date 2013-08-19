تشلسي يطارد موهبة إسبانية من أصل برازيلي

لا يزال نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن تدعيم خط هجومه بلاعبين مميزين، وبالموازاة مع تجديد المدير الفني لتشكيلة "البلوز"، جوزيه مورينهو لرغبته في ضم الدولي الإنجليزي واين روني من فريق مانشستر يونايتد فإن المدرب البرتغالي بات يطارد مهاجم المنتخب الإسباني الأولمبي، مورينو ماشادو رودريغو، الذي ينشط حالياً ضمن نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي.

وأفادت صحيفة "أبولا" البرتغالية، اليوم السبت، أن نادي تشلسي مهتم كثيراً بضم المهاجم رودريغو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأن نادي بنفيكا سيطلب مبلغ 20 مليون يورو لتسريح لاعبه الإسباني الذي لا يزال مرتبطاً معه بعقد إلى يونيو 2019.

ورودريغو من مواليد 6 مارس 1991 بمدينة ري ودي جانيرو البرازيلية من أبوين برازيليين، وهاجر رفقة والده إلى إسبانيا سنة 2001، حيث انضم لمدرسة نادي سيلتا فيغو الإسباني، حيث كان والد أدالبيرتو يعمل ضمن الجهاز الفني لفرق الفئات الشابة لذات النادي الإسباني، ثم التحق رودريغو بنادي ريال مدريد العريق سنة 2009، وتزامن ذلك مع حصوله على الجنسية الإسبانية وانضمامه للمنتخب الإسباني للشباب (أقل من 19 سنة).

ولكن رودريغو اكتفى طيلة موسم 2009- 2010 باللعب ضمن الفريق الرديف للنادي الملكي دون أن تتاح له الفرصة لإبراز مواهبه ضمن الفريق الأول، فتم بيعه يوم 31 يوليو 2010 لنادي بنفيكا البرتغالي الذي قام بدوره بإعارته يوم 30 أغسطس من نفس السنة لنادي بولتون الإنجليزي، قبل أن يعود إلى فريق العاصمة البرتغالية في صيف 2011.

وبخلاف المواسم القليلة الماضية فإن نادي تشلسي لم يبرم صفقات كبيرة خلال" الميركاتو" الصيفي الحالي بحيث دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد فقط، وهم كل من: المهاجم الألماني أندري شورله (22 عاماً) ولاعب الوسط الهولندي ماركو فان جينكل (20 عاماً) والحارس الأسترالي المخضرم مارك شفارتسر (40 عاما) .

كما استعاد النادي اللندني لاعبيه البلجيكيين كيفن دي بروين (22 عاماً)، وروميلو لوكاكو (20 عاماً) اللذين كانا معارين في الموسم الماضي ضمن فيردر بريمن الألماني ووست بروميتش البيون الإنجليزي على التوالي.