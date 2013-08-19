شئنا أم أبينا

مبروك للفتح الذي يستحق ولا شك الفوز بأول بطولة سوبر سعودية على مستوى المملكة. وبهذا هو فريق يدخل التاريخ للمرة الثانية. مرة كبطل دوري ومرة وهو ينتصر البارحة ويكون أول فائز بهذه الكأس. ومبروك قبل ذلك للإحساء بهذا الفريق البطل الذي وضع بصمته التي ستكتب في كل مرة حين يتحدثون عن الأولويات.

ورغم خسارة الاتحاد المتوقعة في ظل غياب عناصره الأجنبية عطفا على ظروف النقص وإصابة مختار فلاتة, فإنه صمد وجاهد وحاول بعناصره الشابة أن يفعل المستحيل ولكن وكما شاهدتم فإن البرازيلي التون لابد أن يظهر في النهاية ويقول كلمة الحسم، وهكذا فعل في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

ولا يجب أن يحبط الاتحاديون من هذه الخسارة أبدا, ولا يجب أيضا إلقاء اللوم على إدارة أو مدرب أو أعضاء شرف. فالمسؤولية تقع على جميع الاتحاديين. فهذا هو حال العميد بعد توقف الدعم وهذا هو الواقع ولو كابر المكابرون.

والمفترض على رجال الاتحاد التكاتف حول هذا الفريق الشاب الرائع بدلا من تمزيق الكيان بتصفية الحسابات الضيقة مع الادارة أو غيرها. فكل من أراد الحقيقة يعرف جيدا أنها مشكلة تراكمية ومعضلة لم يحلها حتى من ظن الاتحاديون أن حلها بيد فلان او علان.

مبروك ثانية للفتح وحظا باسما للاتحاد.

نقلاًُ عن "ألنادي" السعودية