شوستر: لا مانع من تعاطي اللاعبين للمنشطات

قال نجم كرة القدم الألماني السابق بيرند شوستر إن المواد المنشطة المحظورة قد يسمح بتعاطيها كعوامل مساعدة في عمليات التعافي من الإصابة.

وذكر شوستر، في تصريحات لموقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية على الإنترنت اليوم الاثنين ، "ليست لدي مشكلة في هذا.. إذا كان من الممكن أن تساهم هذه المنشطات في تعافي وتجهيز اللاعب قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للتعافي، فإن استخدام هذه المنشطات يكون أمرا عقلانيا".

وقال شوستر "الأمر لا يتعلق بتعاطي لاعب للمنشطات ليؤدي بنسبة 120 أو 150 أو 180 من مستواه ولذلك فإن هذا ليس لتحسين مستوى أداء اللاعب وإنما يتعلق بمحاولة إعادته لمستواه الطبيعي بأسرع وقت ممكن".

وقال شوستر، الذي يتولى حاليا تدريب ملقة الإسباني، إن استخدام الأدوية كان أمرا شائعا في كرة القدم ولكنه لم يحدد ما إذا كانت هذه المواد مصرح بها أم محظورة.

وقال شوستر (53 عاما) إن تعاطي المنشطات لم يكن قضية خلال مسيرته كلاعب لأن كلمة منشطات لم تكن متداولة على نطاق واسع.

وكان شوستر لاعبا ضمن صفوف منتخب ألمانيا الغربية الفائز بكأس الأمم الأوروبية عام 1980 وسبق له اللعب لناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وقال شوستر إن أطباء المنتخب الألماني كانوا يعطون للاعبين العديد من الأدوية بشكل منتظم. وأوضح "لم تكن منشطات بالمعنى الكلاسيكي".

