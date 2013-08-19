عائدات دورتموند تحقق رقما قياسيا جديدا

المصدر: برلين - د ب أ

يستعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم للإعلان هذا الأسبوع عن رقم قياسي لعائدات النادي، حسبما أفادت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية اليوم الاثنين.

وأصبح دورتموند ثاني نادي فقط من الدوري الألماني (بوندسليجا) يسكر حاجز ال250 مليون يورو (334 مليون يورو) كعائدات ولم يسبقه لهذا سوى بايرن ميونيخ.

وأوضحت "كيكر" أن النادي سيكشف يوم الخميس المقبل عن هذه العائدات التي تحققت في العام المالي 2012/2013 .

وما زال دورتموند هو النادي الألماني الوحيد الذي تطرح أسهمه في سوق الأوراق الألمانية بألمانيا علما بأن النادي كان على وشك الإفلاس في 2005 .

وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعدما فاز بلقب البطولة في الموسمين السابقين للموسم الماضي.

كما خسر دورتموند أمام بايرن 1/2 في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

وحصد دورتموند أكثر من 70 مليون يورو نتيجة وصوله إلى نهائي دوري الأبطال، حسبما أكد هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي للنادي في تصريحاته إلى "كيكر" .

وحقق دورتموند في العام الماضي رقما قياسيا لعائدات النادي وبلغت 215،2 مليون يورو كما حققت الأرباح رقما قياسيا وبلغت 34،3 مليون يورو.



