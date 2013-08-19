لاتسيو يلعب من دون جماهيره بسبب الهتافات العنصرية

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أن فريق لاتسيو سيخوض أول مباراة قادمة له دون حضور جماهير له في المدرجات التي تخصص لمشجعيه وذلك بسبب الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير الفريق ضد اللاعبين أصحاب البشرة السوداء من نجوم يوفنتوس خلال مباراة الفريقين أمس في كأس السوبر الإيطالي.

وهتفت جماهير لاتسيو مرارا ضد بول بوجبا وكوادو أسامواه وأنجلو أوجبونا لاعبي يوفنتوس من أصحاب البشرة السمراء خلال مباراة أمس الأحد التي انتهت بفوز يوفنتوس 4/صفر.

وقرر القاضي الرياضي منع دخول أي جماهير للاتسيو في مباراة الفريق المقررة على الاستاد الأولمبي في روما يوم الأحد المقبل أمام أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي للعبة.



